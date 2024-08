Los bomberos de Santiago actúan contra el nido de velutinas de Vite casi un mes más tarde del primer aviso

El nido de velutinas instalado en el exterior del bloque número 5 de la rúa Alexandre Bóveda del barrio de Vite desde mediados del mes de julio fue finalmente retirado ayer por los bomberos de Santiago.

A primera hora de la mañana, sobre las 7.30, acudieron al edificio el vehículo de mando con dos efectivos. Ayudados con una escalera echaron insecticida en la zona por la que entraban las avispas que se situaban dentro de la cámara de aire, la cual no se visualiza.

Los bomberos señalaron en conversación con EL CORREO GALLEGO que “tras facer a correcta intervención toca agardar uns días para ver como evoluciona ao non saber exactamente o punto no que estaban”.

En cualquier caso, una de las vecinas afectadas, Maricarmen Martínez, aseguró que recibió llamadas de otros vecinos a lo largo de la mañana alegrándose de que por fin se tomasen medidas. “Por fin podemos abrir as ventás sen ter medo”, comentó.

Los vecinos habían dado el aviso a través del 012, el teléfono habilitado por la Xunta para el control de estas avispas asiáticas.

Desde la Consellería de Presidencia, encargada de la gestión de incidencias que puedan surgir en esta temática, confirmaron a este medio que era la empresa pública Seaga la encargada de atender los avisos. “A atención prestada por Seaga implica, en principio, a retirada ou neutralización dos niños activos nun prazo máximo de 5 días hábiles desde o día seguinte ao que se produce o aviso a través do teléfono 012. Non obstante, este prazo pode ser maior de 5 días cando concorran especiais circunstancias”, comentan.

En concreto, esta empresa “non pode retirar os situados en localizacións nas que non se poda acceder ou actuar con seguridade cos sistemas empregados de eliminación e neutralización, tales como niños situados en zonas onde non se podan visualizar de maneira directa (chemineas, falsos teitos, tellados...) ou en espazos pechados nos que a aplicación de insecticida poda supor un risco de explosión (cámaras de illamento de vivenda, caixas de persianas,...), de xeito que se poidan evitar accidentes acontecidos con anterioridade”.

Así, Seaga realizó la visita el pasado 22 de julio comprobando que el nido se encontraba en el respiro de la cámara de aire. Ante esta situación, la empresa dio el aviso a los Servicios de Emergencia-112 para su gestión. Al día siguiente, fue el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia quien comunicó el aviso a los Servicios de Prevención e Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Santiago, “que tomaron nota do mesmo”.

Así, desde Presidencia reiteran que Seaga “constatou presencialmente a imposibilidade da súa retirada, realizando as xestións necesarias para reasignar este aviso aos servizos de emerxencia”.

