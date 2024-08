"Lo que nos dice el estudio sobre Teodomiro es que la leyenda jacobea tiene algo de razón"

Pérez-Ramallo se enroló en la aventura de descubrir si Teodomiro había existido realmente. El arqueólogo apuesta por ampliar las investigaciones entorno a la tradición jacobea para que la ciencia ayude a desentrañar que hay de realidad y qué de ficción entorno al Camino de Santiago.

—¿Se va a ampliar la investigación sobre el obispo Teodomiro o hay nuevos proyectos en marcha sobre los restos de la necrópolis de la Catedral?

—Todavía podemos sacar mucha más información de él. A través de los análisis genéticos vamos a tener más información tanto de Teodomiro, como de la gente de ese tiempo. Además, creo que en la Catedral todavía hay muchos personajes históricos y muchas cosas por aprender y centrar sobre los orígenes de esa primera ciudad.

—Teodomiro era obispo en Iria Flavia, una de las principales ciudades en esa época. ¿Deberían realizarse excavaciones en esa zona del municipio de Padrón?

—Sería buena idea excavar allí para conocer más sobre la época en la que se descubre la tumba del Apóstol. Hay más partes de la leyenda jacobea que se podrían investigar y se podrían confirmar o no. Realmente hay que distinguir entre la leyenda y la realidad, dado que sobre todo durante la Edad Media les encantaba adornar todo. Lo que nos está diciendo este estudio sobre Teodomiro es que la leyenda tiene algo de razón. La leyenda que se escribió en el siglo XII y se había transmitido oralmente desde el IX, pero tenía una realidad detrás, que después ellos tocaron, embellecieron. La ciencia nos está permitiendo ver qué es verdad y qué no.

—¿Sería necesaria más inversión pública para este tipo de proyectos arqueológicos?

—Lo que puedo decir es que este estudio se hizo con financiación toda extranjera y que internacionalmente se valora el proyecto. No hay ni una sola inversión por parte del gobierno gallego, ni español.

“Se hizo todo con financiación extranjera, ni del gobierno gallego, ni del español” Patxi Pérez-Ramallo — Investigador que identificó los restos de Teodomiro

—¿Quién lo pagó?

—Los análisis de isótopos y demás se pagaron con el dinero de Alemania, del Max Planck Institute, que era donde estaba yo afiliado por aquel entonces. La datación la pagué con una beca que conseguí de Estados Unidos. Entonces todo eso va sumando. Y se hizo aparte una datación con el apoyo de Oxford. Todo vino de fuera, Inglaterra, Alemania, Suecia. Tampoco se había solicitado financiación, porque se había pedido anteriormente y no se había invertido en nuestro proyecto. Pero yo me quedaría con el detalle de que internacionalmente gusta y llama la atención el Camino de Santiago, tanto como para que instituciones de fuera inviertan en la investigación de ese fenómeno.

—¿Cuál ha sido el papel de la Fundación Catedral en el estudio sobre los restos de Teodomiro?

—Hay que subrayar que la Iglesia fue la primera interesada en ver que es lo que había en la tumba de Teodomiro, en conocer la realidad. Es la promotora de toda la investigación. Creo que han demostrado transparencia y profesionalidad y han sido los primeros en querer aplicar la ciencia. Entonces yo creo que sí que hay disponibilidad por su parte.

—¿Cómo se ponen en contacto con usted?

—Yo ya había trabajado con ellos en otras investigaciones sobre los primeros peregrinos que estaban enterrados en la necrópolis. Había una controversia de si eran los restos de Teodomiro o no, si era un hombre o si era una mujer. Entonces, la propia Catedral de Santiago, con Daniel Lorenzo, el director de la Fundación a la cabeza, fue la que promovió la investigación. Fue él el que cogió, me llamó y me dijo: “este día, a tal hora, por la noche vamos a mover los restos de Teodomiro y me gustaría que si quieres le hagas un estudio y tus analíticas para ver qué descubres”.

Suscríbete para seguir leyendo