"A partir de 'Buscando a Santa Compaña', quiero crear una recopilación de las historias paranormales gallegas"

Tras realizar uno de sus largometrajes más ambiciosos con O Apóstolo, un filme de stop-motion de 2012, Fernando Cortizo se propone volver a inquietar a su público con su nuevo documental Buscando a Santa Compaña, que estrenó ayer en Galicia en el Teatro Principal de Santiago. El director y guionista de cine picheleiro comienza con esta pieza documental una serie de historias fantasmagóricas, con las que busca recopilar las leyendas y sucesos paranormales de Galicia para que no se pierdan en el tiempo.

Su documental Buscando a Santa Compaña se presentó ayer en el Teatro Principal de Santiago, ¿de qué trata la pieza?

Es una obra que nace de una investigación que hice cuando empecé a escuchar casos de gente que había vislumbrado fantasmas de Galicia. Hace un razonamiento personal de lo que pudieron presenciar porque al final son personas que te están contando algo muy íntimo en lo que creen –y no es fácil para ellas que se difunda–, y te lo cuentan con una verosimilitud tan alta que está claro que vieron algo. Esta fue la presentación de la película en casa, por así decirlo, porque su estreno absoluto se hizo en Valladolid hace un mes.

¿De dónde proviene esta inquietud por las leyendas y lo paranormal?

Desde que me dedico a esto, ya en los cortometrajes que hacía de joven, siempre hablé mucho sobre Galicia, en especial sobre sus leyendas y misterios. Esto viene de pequeño, tengo recuerdos de cuando nos reuníamos con la familia en Oroso, Sarria o Órdenes , y allí se contaban estos sucesos, tan fantasmagóricos. Y claro, yo los escuchaba, y me quedé fascinado. Con el paso de los años, me empecé a interesar más porque asumes que todo esto que te contaban eran leyendas, pero entrevistas a gente que te cuenta lo que les sucedió, describiéndote todo al detalle, y te empiezas a cuestionar si todo esto es ficción. Se convirtió en mi fuente de inspiración para hacer mis obras. En Galicia tenemos una riqueza de historias y de leyendas, incluso de creencias, que no están muy explotadas, al contrario que las americanas, por ejemplo. Y este documental responde a estas inquietudes, aunque he de decir que fue una experiencia gratificante, pero rara.

¿En qué sentido fue rara la producción de este documental?

Fue un rodaje lleno de vicisitudes y de problemas raros. Lo tomamos con humor, porque incluso ayer, martes 13 –fecha que no elegimos– teniendo todo previsto para estrenar en Bonaval, después de dos semanas de sol y calor, llueve. Pero no sólo esto, durante una entrevista que gravamos a tres cámaras y el audio, cuando llegamos al estudio las tres cámaras habían fallado, no grabaron nada, y el audio estaba lleno de ruidos. Tuvimos que repetirla la semana siguiente, pero como esta situación, varias. Es posible que estemos sugestionados, pero dada la temática me resultó curioso.

¿Continuará con este tipo de obras en sus próximos trabajos?

Realmente, este documental es la primera parte de un proyecto más grande, que se trata de una página web donde se subirán testimonios y entrevistas nuevas que vayan saliendo, que tratará de ser un recopilatorio de todos estos últimos casos narrados oralmente, algo que todavía no se ha hecho con este material.

¿El documental ya estaba pensado como parte de este proyecto más grande?

Pues realmente fueron de la mano. Todo comenzó con proyectos anteriores, específicamente con O Apóstolo, donde empecé a recopilar testimonios de cómo la gente veía los espíritus para realizar la película. Y en un primer momento pensé que era una pena no tener grabado a toda esta gente que me contaban sus experiencias y tenerlo archivado. Y a partir de ahí, presenciando todas estas historias, todas tan bonitas e íntimas, surgió la idea de la pieza documental, algo fundamental para que la gente conozca todo esto. Más tarde, cuando me di cuenta de la cantidad de horas que tenía de material, tomé la decisión de expandir el proyecto a una web, para que a quien le interese esto pueda profundizar en todo ello.

¿Y cómo se llama la página?

La web aún no está estrenada, queríamos darle primero la oportunidad de brillar a la pieza documental y, más tarde, en septiembre, empezar a subir todas las entrevistas íntegras a la página.

“La web se estrenará en septiembre, un espacio donde subiremos las entrevistas íntegras con gente del documental”

Claro, entonces ahora su obra va a centrarse más en continuar con esta faceta documental y menos con la animación.

De mi obra, mis cortos como El ladrón de muñecas (2005), con una historia de un asesino en Santiago, o O coidador de gatos (2008), otra historia ficticia, son todos de animación, pero desde O Apóstolo me he centrado más en trabajar con actores y en explorar mi faceta documental, y también estoy trabajando en un guión de ficción. En parte, porque la animación es muy cara de financiar y en Galicia son proyectos que no llaman. Pero claro, tiene su magia, porque mis proyectos se hicieron con stop-motion, una técnica que une fotografías de marionetas en diferentes poses para crear la ilusión de movimiento, y esto casa mucho con ese ambiente misterioso y tétrico de mis relatos porque al final son objetos muertos que cobran vida a través de las cámaras.

En un principio me especialicé ahí, y es una técnica que siempre puedes ir mejorando, te obliga a hacer un trabajo muy minucioso, y eso mismo la hace una técnica muy especial. Sin embargo, aunque sean formatos diferentes, considero que toda mi filmografía recae bajo un paraguas de terror gótico, que no es visceral, es más ambiental. Y ahora dentro de este estilo, estoy explorando el documental y la ficción.

¿Y cuál será su próxima obra?

Pues ahora estoy trabajando en un documental nuevo llamado Memento Mori. En él entrevistaremos a curas, sacerdotes y psiquiatras para tratar cómo vemos en Galicia el tema de la muerte. Me pareció especial, ya que hay ciertos lugares en el mundo, como lo son México o Galicia, en los que hay una relación muy íntima con la muerte y los fallecidos. Este tema salió a partir del documental de la Santa Compaña, pero tiene un enfoque de la temática más antropológico. Aparte de esto, también estoy escribiendo un guión para una película de ficción con actores.