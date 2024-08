Los hoteles de Santiago estudiarán en septiembre una bajada de precios tras la sentencia contra Booking

Una sentencia histórica puede revolucionar el sector hotelero compostelano. La multa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Booking a finales de julio por abusar de su posición de dominio permitirá a los hoteles rebajar el precio de sus habitaciones en sus páginas webs y evitar las comisiones que pagan a esta popular plataforma de viajes online. Competencia no solo sancionó a Booking por las condiciones que impone a los hoteles españoles, también le obligó a cambiar su 'modus operandi': ya no podrá fijar una cláusula de precio que impide a los establecimientos ofertar precios más baratos de sus habitaciones en sus webs, mientras que Booking se reserva la posibilidad de rebajar el precio de la habitación que el hotel publica en su plataforma.

El sector hotelero gallego no ha tardado en reaccionar a la multa, de 413,2 millones, la más cara que ha aprobado la CNMC en su historia. Los hoteles de Vigo, por ejemplo, ya han anunciado que fijarán precios en sus propias webs más asequibles que los ofertados por Booking. Así evitarán pagar a la multinacional una comisión por cada reserva, que puede alcanzar el 20% sobre el precio de cada habitación. Mientras, los hoteles de Compostela, que acaban de pedir al Concello una mejor oferta cultural en la ciudad ante el descenso de la ocupación en julio y agosto, se reunirán probablemente en septiembre para tomar una decisión al respecto. La sentencia de la CNMC les sorprende "en un momento de mucha ocupación y poca reunión", explican fuentes del sector a EL CORREO GALLEGO.

Sea cual sea el resultado final de esa reunión, "la sentencia es muy positiva", explica Sara Santos, presidenta de la asociación Hostelería Compostela, "todos estamos de acuerdo en que nos encontramos muy presionados por Booking. Supone un gasto importante en las cuentas y las partidas de explotación porque las comisiones que pagamos a Booking llegan a generar un gasto comparable al de la luz". No obstante, la multinacional no ha comunicado todavía a los hoteles compostelanos si pueden abaratar sus precios. "Desde luego vemos mal que en nuestro propio negocio no podamos bajarlos, es una especie de esclavitud pero parece que si no estás en Booking no existes. Lo que desconocen muchos clientes es que si llaman directamente a un hotel les pueden hacer descuentos", añade Santos.

Booking ha logrado una posición casi monopolista en el mercado a través de prácticas de dudosa ética. Copa más de la mitad de las reservas mientras, para contratar con la multinacional, los hoteles deben firmar la cláusula que les impide ofrecer precios más bajos que la plataforma. "Es absurdo pero estas plataformas han copado el mercado. El 'abuso' es que ellos sí pueden bajar los precios respecto a tu web, aunque lleguen a perder dinero. Les compensa por la comisión y porque abren mercado. Por eso la sentencia (de la CNMC) es una buena noticia para todos, se trata de haya condiciones claras para todos, aunque sí tiene valor para hoteles que han abierto recientemente porque te pone en el mercado, pasas de 0 a cien enseguida", explica José Antonio Liñares, portavoz de la Unión Hotelera Compostela (UHC).

Habrá que esperar a septiembre para ver la reacción del sector en Santiago, aunque fuentes que piden mantener el anonimato advierten que "es difícil ponerse de acuerdo. Cada uno tiene sus tempos, sus particularidades...". Todo tras una sentencia que llega cuando los hoteles compostelanos no auguran unos buenos datos de ocupación para los principales meses de verano. La citada UHC, entidad que agrupa el mayor número de plazas hoteleras de la ciudad, dio a conocer hace unos días que la ocupación estimada para este agosto es del 84%, cuando el pasado mes de julio se situó en el 78%. Por ello han pedido al Concello que aumente la oferta cultural de la ciudad, aunque Raxoi, por ahora, seguirá apostando por la desestacionalización.