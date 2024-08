A música protagoniza as festas do Sar

As festas do Sar, do xoves 15 ao sábado 17 de agosto, é a oportunidade perfecta para saír a rúa, bailar e gozar. Un ano máis, a música será protagonista nestas xornadas.

O disparo de 21 bombas dará comezo aos festexos ás 10.00 horas do xoves. A Colexiata do Sar fará un pasarrúas para animar o día antes do rosario na honra da Nosa Señora desde o convento da Ensinanza. O grupo Phantom farase cargo da sesión vermú. Repetirá na verbena pola noite xunto co grupo Kalima.

O venres 16 de agosto, o día de San Roque, tamén haberá o pasarrúas da Colexiata de Sar. Despois, quenda do rosario na honra de San Roque. A sesión vermú, trala misa solemnse, será co Grupo Ibiza. Ás 17.30 horas está fixado o partido de solteiras contra casadas. Media hora despois será a quenda dos homes. O deporte continúa co torneo de chave. O grupo Ibiza regresa ao escenario pola noite nunha verbena na que tamén participará a orquestra Metrópolis.

Máis bombas e pasarrúas darán paso ao último día de festexos, o sábado 17 de agosto. Ás 11.30 horas será o rosario na honra de Santas Mariñas desde a Colexiata de Sar ata a Capela de Santas Mariñas. A Comisión será quen porte o estandarte ata a capela construída na ladeira do monte do mesmo nome. Ten na súa fachada principal unha pequena espadana rematándoa e unha porta rectangular por toda decoración. Moi preto, o conxunto complétase cunha fonte de pedra de estilo rústico onde antigamente se celebraba o 18 de xullo a festividade da santa, unha concorrida romaría típica do rural galego na que as solteiras sacaban a Virxe en procesión ao redor do templo.

Logo verá a misa solemne e xa chegará o momento de bailar e canar da man da Charanga BB+, encargada de animar a sesión vermú.

Pola tarde, a partir das 17.30 horas, será o Día do Neno, con diferentes xogos e atraccións para os máis pequenos e pequenas da casa, que tamén teñen o seu espazo nestas festas do Sar do 2024. O grupo Aché Impacto e DJ Sony porán ritmo á verbena.