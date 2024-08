Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 15 de agosto, en Santiago?

Filmografía de antes do ano 2000 na sala de cine do Numax

Aparte da súa carteleira máis actual, Numax ofrece hoxe dúas sesión de cine de antes dos anos 2000 con Non amarás (Kieslowski, 1988) e Eyes Wide Shut (Kubrick, 1999). A primeira proxectarase ás 15:45 horas, e trátase dun filme centrado nun mozo de 19 anos obsesionado cunha muller na súa trintena á que espía. Por outro lado, Eyes Wide Shut poderase ver ás 21:35 horas, filme que forma parte do ciclo sobre a figura de Kubrick.

Concerto de jazz con Rousset & Friends no Embora

O Bar Cultural Embora programa hoxe a partir das 22:00 horas un concerto de jazz con Rousset & Friends. Nesta actuación, os asistentes poderán gozar de “jazz do bo”, como apunta o Embora, co multiinstrumentalista Lucas Rousset, acompañado por algúns dos seus amigos para encher o local de música. Este concerto é con entrada inversa, polo que cada persoa que asista poderá aportar o que poda ou queira.

Biribirlocke e Helena Egea no Feito a Man

Dentro do Feito a Man, un festival que deseña e pon en escena un ciclo continuado de actuacións con actividades artísticas de diverso xénero, hoxe hai programadas dúas actuacións por Compostela adiante: a de Biribirlocke e a de Helena Egea Quinteto. O primeiro concerto é o de Biribirlocke ás 20:30 horas na rúa Tras Salomé. Esta banda de rock’n’roll leva uns anos de traxectoria, con Héctor (batería), Raúl (guitarra), Carlos (baixo), Andrea (saxo) e Benja (voz), e o deles e elas é facer festa, combinando cordas e ventos. Máis tarde, ás 22:15 horas na rúa dos Gatos, actúa Helena Egea Quinteto, un proxecto da cantante e violinista Helena, que aposta por un repertorio soul, jazz e blues, onde a forza e a paixón da voz son os protagonistas. Todos os concertos son de balde.

Helena Egea / Cristina Marchán

Pecha a exposición da oración en San Caetano

Hoxe é o última día no que estará aberta a Exposición sobre la Oración na Igrexa de San Caetano. A exhibición, que leva aberta dende o día 15 de xullo, pretende, a través de imaxines, dar a coñecer a importancia da oración e ensinar aos visitantes as diversas maneiras de orar, sexa a oración do corpo, a vocal e mental ou a contemplativa, e elementos coma o rosario. A mostra conta con imaxes de santos como San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri ou San Josemaría.