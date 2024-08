“Alana quere ser unha ponte entre a música tradicional, pop e electrónica”

O tradi leva de moda dende fai uns anos, “xa que non podemos negar que dende as Tanxugueiras no Benidorm Fest a xente é máis consciente da presencia deste xénero”, apunta Antía Vázquez, integrante do grupo Alana, que expón que aínda que agora o público xeral recoñeza o tradi, este é un xénero que leva anos cos seus fans e músicos “que loitaron por este recoñecemento”. Este grupo, Alana, toca hoxe na Cidade da Cultura dentro de Atardecer no Gaiás, ás 21:00 horas. A banda está formada por Antía Vázquez, voz e percusión, de Oleiros; Eloy Vidal, produtor musical, guitarra e vocalista, de Corme; e por último, Pablo Castro, percusión e gaita, de Vimianzo. A banda, que tan só leva dende 2023 en activo, xa tocou nos espazos de tradi máis importantes de Galicia, como a Foliada de Fonsagrada e o Festival do Mundo Celta de Ortigueira, algo que a vocalista do grupo, Vázquez, achaca a “pura sorte”.

Esta será a primeira vez que Alana toca en Santiago?

Non, a primeira vez foi durante o Apóstolo, esta sería a segunda. Eu sempre digo que Santiago para a música é especial.

En que sentido?

Porque Compostela ten moita cultura de música, no sentido de que a xente anímase con grupos que non coñecen, e iso está xenial para agrupacións coma a nosa.

Alana é un grupo relativamente novo, como describirían a súa identidade como formación?

A palabra “alana” é unha expresión celta, e significa harmonía, que nos pareceu moi axeitado, porque nos o que procuramos é facer unha ponte entre a música tradicional galega e a música que nos gusta da actualidade. Polo que no noso repertorio pódense atopar temas que fusionan tradicional con bases máis pop e electrónicas, porque queremos buscar esa harmonía entre estes “mundillos”.

E como deciden cando facer un tema máis tradicional ou máis electrónico?

Sinceramente, iso é algo que decide máis ben o material. Eloy é o experto nisto, xa que el encárgase máis da produción. Para nós, unha cousa moi importante, que era algo que queríamos transmitir co noso primeiro disco, era reflectir o que nos transmitía a propia recollida en si. Por exemplo, cando no propuxemos arranxar Consuelo de Muiñeira, a voz desta muller, Consuelo dos Queixos de Verdillo, é unha voz tan potente que nos chamou a facer un tema máis forte e movido.

Claro, por iso hai temas coma Cantares de Camariñas que é moito máis electrónico.

Si, xusto, despois hai temas como Canto de Pol que é máis íntimo, porque a señora da que recollemos o tema tiña unha voz tan suave, coma se che estivera cantando unha nana. Por outro lado, a de Camariñas a recollida era como unha festa, e queríamos transmitir exactamente iso. Tamén hai que dicir, que nos temos atopado con que non nos transmiten nada, e aí temos que buscar a que os inspira a canción. Pero aínda nestas ocasións, estamos moi atentos á recollida.

Como se formou a agrupación?

Pois Pablo e Eloy coñécense dende fai un montón de tempo, porque Pablo é de Vimianzo e Eloy da clases alí. Eu non coñecía a ningún dos dous, pero un día durante un concerto no que eu cantaba, coñecín a Eloy. E claro, propúxome facer un tema, e aceptei; esta colaboración rematou sendo Foliada de Negreira. Despois unha cousa levou a outra, e propúxenlle versionar a canción Liñares –que é un terma moi especial para min– e aceptou. Unha cousa levou a outra, e vimos a necesidade de percusión e de ter unha gaita na colaboración, que foi cando Eloy pensou en Pablo, e xuntos formamos Alana. Agora, como agrupación, traballamos moito en conxunto: eu encárgome de facer a recollida de temas, Eloy de producir e Pablo é o percusionista, entón o seu rol, é decidir como vai ser a percusión nun tema. E claro, fomos pouquiño a pouco traballando e sacando cousas.

Bueno, “pouquiño a pouco”, pero sendo un grupo tan novo xa recibiron o Xuventude Crea 2023 e tamén gañaron o Runas do Festival de Ortigueira deste ano.

Si, a verdade é que foi unha pasada. Porque para o Xuventude Crea apuntámonos o último día do prazo, porque Eloy si que o tiña máis ou menos controlado, pero nin Pablo nin eu coñecíamos o programa. Ao final, tivemos a sorte de gañar, que nos deu moitísima visibilidade, e de aí saíron bastantes “concertiños”. Eu creo que tivemos moita sorte en moitos aspectos, porque antes de Ortigueira, tocamos na Foliada de Fonsagrada que é unha das grandes, e despois apuntámonos ao Concurso Runas do Festival do Mundo Celta de Ortigueira –un espazo para a promoción dos grupos novel– e pasamos á final, que foi unha experiencia única. Se o Xuventude e Fonsagrada nos deu moita visibilidade, Ortigueira xa nos puxo un pouco no mapa, porque é un festival onde te das a ver.

En moitas descricións do grupo atribúesevos unha énfase da percusión no voso repertorio. Isto é algo co que coinciden?

Aos tres gústanos moito o tema da percusión, tanto a pandeireta, coma o bombo ou o tambor. É un aspecto ao que lle damos énfase porque é algo que nos gusta escoitar na música. No caso do noso repertorio, eu creo que quizás centrámonos nesta característica porque incita moito ao baile; e non só ao baile tradicional galego, se non a todo tipo de movemento. Nós observamos nos nosos concertos que si hai xente que se pon a bailar a muiñeira, pero logo tes os que se poñen a perrear ou bailar tipo disco. Queremos que o noso público baile, que gocen da experiencia. Pero de todas maneiras, creo que a harmonía e melodía tamén teñen moita presenza.

Para os nosos temas, fluímos entre eses tres xéneros a partir do que nos evoque cada peza tradicional recollida

E tamén a voz, asumo.

Si claro, a mestura das nosas voces tamén é algo que nos caracteriza. Eu teño unha voz máis tradi-galega –entre moitas comillas, se se pode dicir así– e Eloy ten unha voz máis popera; pero entre as dúas hai un equilibrio que creo que é moi interesante, porque ao final son moi diferentes pero funcionan. E ao fina, eu creo que todo o conxunto destas cousas, fai o noso son, que vai resultando.

E estades traballando en algo novo neste momento?

Polo de agora, xusto sacamos o noso disco O xeito á cantigha, e levou o seu traballiño así temos que explotalo. Pero a verdade é que nos gusta moito a música, e como estamos comezando, xa temos proxectos en marcha, entre eles unha pequena compilación de temas sobre unha informante en concreto.