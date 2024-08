O Concello convoca 13 prazas para reforzar o número de efectivos da Policía Local

Máis de 1.000 persoas presentaranse ao proceso selectivo para optar a 116 prazas –84 por oposición libre e 32 por provisión de mobilidade– para os corpos de Policía Local de 32 concellos galegos. No caso de Santiago, convoca un total de 13 vacantes: 9 por oposición libre e catro por provisión de mobilidade.

Tal e como se recolle nas listaxes provisionais de persoas admitidas publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG), o proceso de acceso por oposición libre comezará na segunda quincena de setembro co primeiro dos cinco exercicios: un test de coñecemento de 100 preguntas sobre o temario publicado, así como a proba de coñecementos do idioma galego para as persoas que non estean exentas. Os aspirantes que superen esta fase deberán someterse ás probas de aptitude física –velocidade, potencia de tren superior e inferior, resistencia xeral e natación– e, a continuación, ás psicotécnicas –intelixencia, personalidade e entrevista persoal–, ademais do recoñecemento médico.

Unha vez rematado o proceso dará comezo o curso selectivo, na Academia Galega de Seguridade Pública e os futuros axentes formarán parte da 17ª promoción de Policía Local da Agasp. Dende a Xunta aclaran que collerán o relevo do alumnado da 16ª promoción que actualmente se está a formar na Academia e que o próximo mes de outubro, despois de estar de prácticas estes meses de verán nos seus concellos de destino, volverán ás aulas para rematar a formación teórica e poder ser nomeados funcionarios de carreira.

Por outra parte, a provisión por mobilidade do proceso selectivo de Policía Local vai destinada a policías xa en exercicio que cambian de concello mediante sistema de concurso, segundo o baremo de méritos publicado.

Ademais de Santiago, os concellos que publican prazas nesta convocatoria por algunha das dúas modalidades son A Coruña, A Laracha, Bergondo, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cedeira, Malpica, Melide, Narón, Pontedeume, Ribeira, Sada, Teo, na provincia da Coruña; A Guarda, Baiona, Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Tui, Vigo e Vilagarcía de Arousa, na provincia de Pontevedra; os concellos lucenses de Chantada, Lugo e Ribadeo e o ourensán do Barco de Valdeorras.

Próximas convocatorias

Nas próximas semanas están pendente de publicación no DOG outras dúas convocatorias. Trátase, por unha banda, de 22 prazas –15 por promoción interna e sete por provisión de mobilidade– para categoría de oficial dos corpos de Policía Local nos concellos de Santiago, Boiro, Carballo, A Guarda, A Illa de Arousa, Vigo e Lugo. O outro proceso corresponde a 11 vacantes –oito por promoción interna e tres por provisión de mobilidade– de inspector en cinco municipios da comunidade: Santiago, Boiro, O Barco de Valdeorras, Redondela e Vigo.

Polo tanto, Santiago, Boiro e Vigo convocan vacantes nestas dúas categorías de Policía Local.