Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 16 de agosto, en Santiago?

Bodas de plata del Museo das Peregrinacións

Desde mediados de julio y hasta el próximo 4 de octubre, el Museo das Peregrinacións de Santiago conmemora sus bodas de plata como centro expositivo con la muestra "Verba volant picta manent". Una propuesta con la que el centro compostelano invita a los visitantes a realizar un recorrido por toda su trayectoria, a través de una selección de obras que han formado parte en algún momento de sus exposiciones temporales.

En total, se pueden contemplar 117 piezas, realizadas por 50 artistas que en su día integraron algunas de las muestras del Museo das Peregrinacións y que, por tanto, forman ya parte de la historia de este cuarto de siglo de andadura en la capital gallega. Desde su apertura en el Año Santo de 1999, han sido ochenta las exposiciones llevadas a cabo.

La Igrexa da Universidade expone los ‘Instrumentos de visión’ de Armin Linke

El Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto de USC y Xunta, ofrece hasta el 28 de agosto en la Igrexa da Universidade la exposición Instrumentos de visión, del artista Armin Linke, con motivo de la celebración de los 25 años de la creación del propio IGFAE y de los 70 de la fundación del CERN. Comisariada por Mónica Bello, directora desde 2015 de Arts at CERN, recoge el trabajo de más de dos décadas del artista.

La Igrexa da Universidade expone los ‘Instrumentos de visión’ de Armin Linke / Cedida

Carrera Blanca, hoy en Atardecer no Gaiás

Canciones pegadizas, que hablan de cosas que afectan a los mortales (y especialmente a los millennials), como no querer encontrarte con tu ex, la pereza que da ser un adulto funcional o la importancia de las amigas para sobrevivir al machismo. Temas a los que alude Carrera Blanca, con Diana (voz; conocida como Precariada en el mundo de la ilustración), Ángel (bajo), Albert (guitarra) y Fer (batería), hoy a las 21.00 h. en Atardecer no Gaiás. "Canciones de misa" es su EP de debut.

Carrera Blanca, hoy en Atardecer no Gaiás / Cedida

Música no Camiño con las bandas

Música no Camiño, organizado por la Federación Galega de Bandas de Música Populares con el patrocinio de Turismo de Galicia, inicia hoy su andadura con el concierto que ofrecerá la Banda da Comarca de Sarria a las 20.00 horas en la Praza de Praterías de Santiago. Será la primera formación en participar dentro de una iniciativa a la que sumarán hasta el día 20 las bandas de Salvaterra, Cerdedo, Celanova y la de la Escola de Música de Rianxo.