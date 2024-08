Antonio López: "O importante é que estamos entre as 15 mellores universidades de España"

Si bien el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de Shanghái, acaba de dejar a las universidades gallegas fuera de las quinientas mejores instituciones del mundo, la Universidade de Santiago ha conseguido remontar con respecto al año pasado, situándose entre las 501-600 mejores instituciones universitarias. En 2023 se situó entre los puestos 601 y 700 tras mantenerse durante tres años consecutivos entre las 500 mejores a nivel global.

La de Vigo baja hasta la horquilla 801-900, su peor puesto en más de una década y tras haber conseguido el hito, en 2011 y 2012, de figurar entre las 500 mejores de todo el mundo. A Coruña sigue sin aparecer en este ranking.

Por segundo año consecutivo, la USC ha logrado su máximo histórico en el indicador relativo al número de artículos publicados en Nature y Science, uno de los parámetros que analizan los resultados de la investigación. También registra un aumento destacable en el indicador HiCi, que hace referencia a la cantidad de artículos indexados en el Science Citation Index-Expanded y en el Social Science Citation Index durante el pasado año, y en el parámetro que analiza el rendimiento académico per cápita.

Asimismo, la USC destaca en el apartado sobre el número de personal investigador altamente citado en la base de datos Web of Science, propiedad de Clarivate Analytics –un apartado que en 2023 explicó en gran medida el desplome en el ranking de Shanghái.

Dos factores explicaban la caída de 2023: en primer lugar, “hemos perdido la puntuación que teníamos por autores altamente citados al pasar de 9 o 10 puntos a 0. Tenemos que analizar esta cuestión. En segundo lugar, el relevo generacional del profesorado nos está afectando bastante”, admitió entonces el rector de la USC, Antonio López, en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Un año más tarde, la valoración del rector es de satisfacción. “Melloramos as posicións da USC nesa clasificación e ademais estamos alcanzando os mellores resultados en determinados ámbitos como son publicacións en Nature e Science, e tamén na porcentaxe que representan estas publicacións e os resultados de investigación en relación ao profesorado que compón a universidade”, dice.

Sobre ese último punto, López lo define como “especialmente positivo”, al estar la institución académica “asistindo a un proceso de relevo xeracional moi importante con xubiiacións e incorporación de persoal novo”.

Antonio López insiste en la “relatividade” de todos estos rankings”. “Dicíamolo o ano pasado cando tivemos unha baixada e repetímolo este ano que melloramos un chanzo. Máis alá da posición, que pode vir modificada por un mínimo resultado como ter un investigador altamente citado ou non, non pode levar a un xuízo si estamos ou non dentro ou fóra da excelencia. O que está claro é que se hai 20.000 universidades no mundo, estando entre as 501 e 600 mellores significa que estamos entre o 3% das mellores universidades do mundo”, aclara. Recuerda, además, que en el ámbito del Estado la USC se sitúa en el bloque de entre las 11 y 15 mejores universidades, lo que traduce en “valoracións que debemos ter en conta máis alá do chanzo que se nos adxudica nun ranking”.

O reitor da USCincide en que el análisis de Shanghái valora “casi exclusivamente” los resultados de investigación y otros aspectos en los que la universidad apenas participa, “como é o tema de alumnos que acadaron un Premio Nobel ou Medalla Fields ou profesores galardoados con este tipo de premios”.

Con todo, López aspira a que la Universidade de Santiago obtenga mejores resultados. “Oxalá poidamos seguir mellorando ata alí onde poidamos chegar”, comenta.

En la clasificación por materias: Veterinaria y Odontología están en las mejores posiciones

La USC también destaca en el ranking de Shanghái por materias, conformado por un total de trece segmentos temáticos que representan las cinco áreas de conocimiento (con un total de 55 materias). Así, en Ciencias Naturales, la institución académica destaca en Matemáticas (entre los puestos 301-400), Física (intervalo 201-300) y Química (301-400). En Ingeniería, la clasificación destaca a la USC en Ingeniería y Ciencias Medioambientales (301-400), Biotecnología (301-400) y Ciencias de la Alimentación y Tecnología (151-200).

Biología (401-500), Veterinaria (101-150) y Ciencias Agrícolas (201-300) son las materias en las que despunta la USC en Ciencias de la Vida, mientras que Odontología (101-150) y Farmacia (151-200) lo hacen en Ciencias Médicas. Por último, la USC sobresale en Ciencias Políticas (201-300) y Psicología (401-500).

La clasificación de Shanghái se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en la ciudad china del mismo nombre. Clasifica los centros de acuerdo al número de artículos publicados en revistas científicas -especialmente en Nature y Science-, el rendimiento per cápita respecto al tamaño de la institución o el número de Premios Nobel que han estudiado allí o imparten clases.