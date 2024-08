Máis de 100 albergues, comercios e locais hostaleiros reciben material para lograr un turismo consciente

Co obxectivo de fomentar un turismo sostible e o coidado do patrimonio histórico e artístico da cidade, o Concello de Santiago elaborou no verán do ano pasado e por primeira vez un Código de Boas Prácticas, respostando as demandas de diferentes asociacións veciñais. Iría destinado ás persoas que visitan a capital galega, trasladándolles que teñen dereito a gozar da cidade, pero tamén a obriga de coidala para así convivir co día a día dos veciños.

A partir deste código elaborouse unha campaña de comunicación e información a través de múltiples canles, tanto de soportes físicos e en Internet, como con persoal que percorreu as diferentes entadas do Camiño de Santiago e as principais prazas turísticas da cidade para informar sobre os puntos do código.

Nos meses de verán deste ano o Concello continúa traballando para contar cun modelo de turismo consciente, responsable e coidadoso tanto co patrimonio da cidade como coa veciñanza. Deste xeito xa se repartiron diferentes materiais como carteis, trípticos, bolsas ou manteis en máis de 100 albergues, comercios e locais de hostalaría.

Ao igual que o pasado ano, o reparto de materiais estase facendo non só na cidade, senón tamén en albergues dos últimos tramos dos diferentes Camiños. En concreto, no Camiño Francés, en Melide, Arzúa e O Pino; no Camiño Inglés en Oroso; Camiño Portugués en Padrón e Ames; e na Vía da Prata Silleda, A Estrada, Vedra e Boqueixón.

Este reparto de materiais é unha primeira fase que antecede á campaña que comezará na segunda quincena de agosto, que segundo sinala o Concello, “será máis ambiciosa que a primeira do ano pasado” e incluirá novidades co obxectivo de chegar a un maior número de persoas. Haberá informadores que dialogarán cos turistas e peregrinos para evitar que haxa ruídos excesivos e que os visitantes non interfiran na actividade diaria dos composteláns, ademais de respetar o patrimonio.