Así es el discurso viral de un profesor de la USC explicando qué son los fodechinchos: 'Es aquel que te oye hablar en tu idioma y le parece mal'

Hace tan solo unos días un bar de Oleiros anunciaba el cierre de sus puertas durante este puente de agosto debido a los fodechinchos.

A pesar de tratarse de una de las semanas de mayor afluencia de turistas, desde el Puerto Martina Bar explicaron que "estamos cansados de la prepotencia que atesora esta gente", en alusión al comportamiento habitual que los fodechinchos tienen cuando visitan Galicia. De ahí el cierre del local en una de las semanas de mayor facturación.

En las últimas horas, la 'polémica' de los fodechinchos ha vuelto a ponerse a la orden del día. Esta vez ha surgido en X, antes Twitter, tras las declaraciones de Antón Losada, un profesor de la Universidad de Santiago (USC).

En un vídeo de menos de un minuto, Losada explica qué son los fodechinchos tirando de humor y sirviéndose de tres situaciones como ejemplo para clarificar el término.

Según este profesor, un fodechincho es "aquel al que los vigilantes les dicen que no se metan en la playa porque la marea está baja" y es peligroso, "y se meten igual, y si el vigilante les llama la atención, se cabrean".

En el vídeo también alude a otro comportamiento que caracteriza a los fodechinchos: el de no respetar el patrimonio natural e histórico de Galicia.

En este caso concreto, Losada se refiere a las dunas que, a pesar de ser un espacio protegido y de estar prohibido subirse a ellas, este tipo de turistas "se suben igual", ya que "solo son unos hierbajos".

Fodechinchos. Qué son? Quiénes son? Explicado en 59 segundos. pic.twitter.com/9fCNCZdQLj — Antón Losada (@antonlosada) August 16, 2024

Finalmente, el profesor universitario define a los fodechinchos como "aquel que te oye hablar en el idioma en el que has hablado toda tu vida y le parece mal". "Non sei si se me entende", ironiza al concluir.

"Chegan e crense os donos de todo"

En menos de un día, el vídeo ya acumula más de 193.000 reproducciones, así como mil RT y 3 mil me gustas en dicha red social. Asimismo, ha sido comentado más de 300 veces, generando debate sobre el término.

Entre los comentarios no han faltado aquellos que respaldan el discurso del profesor de la USC: "Totalmente dacordo. As normas semella que nos van con eles. Chegan e crense os donos pasando por riba de todo e de todos", así como otros que critican su actitud: "No hay nadie que sea más ridículo que los que se creen graciosos". Sin duda, el debate está servido.

Qué es un fodechincho

Pero, ¿qué es un fodechincho? Si bien el origen del término no está muy claro, se dice que tuvo lugar en los años 70 ante el aumento del turismo en Galicia por parte de madrileños.

Por aquel entonces, los turistas tenían por costumbre acercarse a los muelles para ver las descargas de pescado en las lonjas.

En un primer momento, los pescadores les ofrecían a los visitantes bolsas de chinchos -xurelos de pequeño tamaño- como muestra de amabilidad . Pero, con el tiempo, los turistas empezaron a acudir al puerto cargados con bolsas a la espera de estos 'regalos', por lo que se les acabó llamando fodechinchos.

En la actualidad, este término engloba a cualquier visitante, ya no solo a los madrileños, y su significado adquiere una connotación ligada a la actitud que los turistas tienen al visitar Galicia.

Así, este apelativo suele atribuirse a aquellos turistas que tienen quejas y faltas de respeto hacia la comunidad, cultura e idioma gallegos.