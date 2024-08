O Camiño é para as producións

Moitos afirman que The way, o filme de Emilio Estévez protagonizado por Martin Sheen, é a obra que “puxo a Santiago no mapa internacional”. A esta obra de 2010 atribúenselle a gran fazaña de popularizar aínda máis o Camiño de Santiago, facendo que cada ano haxa máis peregrinos.

E é que a fascinación por esta ruta non remata con esta película, existen moitas con esta temática: Walking the Camino: six ways to Santiago (Smith, 2013), Footprints: the path of your life (Cotelo, 2016), Al final del Camino (Santiago, 2009), St Jacques... La Mecque (Serreau, 2005), O Apóstolo (Cortizo, 2012), etc. E isto é algo que a propia Film Comission de Santiago de Compostela ten claro, porque como afirma Dimas González Bennett, vocal desta comisión en Compostela, “temos moitas producións relacionadas co Camiño e a historia de Compostela en si”.

Dende a Film Comission de Santiago de Compostela expoñen que ao ano Santiago xestiona unha media de entre 50 e 60 producións na súa cidade. Estes números varían, pero, como afirma González, “a tendencia vai subindo cada ano, aínda que hai picos, pero no primeiro semestre de 2024 xa xestionamos 29 producións”. Pero estes números non son totais, como explica, xa que as producións poden alongarse no tempo ou suspenderse por certos problemas. O ano pasado rexistraron 52 producións, e en 2022, 61.

Segredos nas rúas da cidade

“Falar de próximas producións é un asunto moi delicado, porque moitas produtoras en moitos casos non queren que se anticipe o que se vai facer”. Así expresa Dimas González como funciona o mundo audiovisual, onde por temas promocionais e para evitar aglomeracións de fans procurando un autógrafo, moitas veces o segredismo é clave. Pero a pesar destas precaucións, a Film Comission confirma que se están a gravar novas producións día a día.

Pero hai outras que xa non son tan segredas, e que contaron coa asistencia da Comisión para gravar por Compostela, como por exemplo Prefiro Condenarme, de Margarita Ledo, unha historia onde as mulleres ocupan o centro do relato, unha peza documental que se atopa agora en fase de posprodución, ou Hoxe e o resto do mundo, do equipo Matriuska Producciones, outro documental que abordará a historia de Sargadelos baixo a dirección de Jacobo Sutil, o director da Axencia Galega de Industrias Culturais. E non só estas dúas, tamén pezas para Amazon Prime Video como Una Historia de Crímenes, ou un anuncio para Porsche.

A gastronomía, o novo furor

En canto a que fai atractiva esta cidade á hora de escollela coma unha localización interesante, dende Film Comission indican que “en Santiago temos moitos atractivos, pero obviamente fanse moitas producións relacionadas co Camiño, que é un imán para a industria”. Pero este non é o único que ten a capital galega por ofrecer, xa que tamén se realizan varias producións sobre a historia de Compostela en si, con moito documental e programa de historia.

Aínda así, sorprende que un dos xéneros que está en auxe na actualidade é o gastronómico, con programas “como o que se gravou hai nada chamado Flame Busters, un espazo de gastronomía de Gale; e houbo en marzo outro programa xaponés centrado na cociña galega, pero tamén os hai estadounidenses, británicos e de cociñeiros importantes que veñen facer programas aquí”.

Un dos inconvintes e tamén o maior atractivo do Camiño é a Catedral, e é que Santiago é unha cidade na que non se poden programar producións todos os meses do ano. “No verán intentamos que haxa menos gravacións, porque está saturado de xente e meter grúas e cortar a Praza do Obradoiro en pleno xullo ou agosto non ten xeito. Traballamos co que podemos, pero as producións grandes intentamos aprazalas para máis tarde. E tamén rodar en rúas que sexan menos saturadas”, sinala González.

Producións tanto amateurs como profesionais

O labor de Film Comission de Santiago de Compostela é fundamental, xa que é a única comisión que xestiona este tipo de proxectos na cidade. Como eles definen, os seus labores son promocionar, asistir e, por último, formar.

A promoción caeu bastante en Santiago, como explica Dimas González. “Fíxose moita promoción no pasado, si que se viaxaba a eventos internacionais e festivais. Agora a promoción estase facendo dun modo máis suave, xa que agora xa non fai falta. Cambiou moito o asunto, o que antes era moito máis presencial, agora soluciónase coa páxina web e o renome que xa temos”, apunta.

Unha vez que as producións deciden gravar en Compostela, comeza a fase de asesoramento, onde a comisión axuda cos temas de localizacións, trámites... “O labor de asesoramento é moi importante en Santiago, xa que é Patrimonio da Humanidade e é bastante fráxil. Hai bastantes condicionamentos, e para iso estamos nós, para poder guiar e asesorar dalgún xeito sobre como facelo”.

E outra das funcións que desempeñan é formar os novos profesionais do eido audiovisual. “Colaboramos con producións máis amateurs, sobre todo a finais de curso, cando adoitamos traballar con producións que son traballos de fin de curso e de máster, e traballamos con eles e aconsellámolos, tramitándolles permisos se fai falta e outras cousas”, afirman dende Film Comission.

Mais como explica Dimas González a modo de conclusión, en Santiago hai unha produción cinematográfica de profesionais de todo o mundo, e ademais de España, “veñen realizar rodaxes dende os Estados Unidos, Reino Unido, Xapón, Alemaña, Noruega, Portugal, Irlanda ou China”, co que se ensina ao resto do mundo a maxia da cidade de Compostela.