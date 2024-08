Santiago renueva el Voto de la Ciudad a San Roque, una tradición que se remonta al s.XVI

Como cada 16 de agosto, Santiago de Compostela renovó su voto a San Roque en una jornada soleada y calurosa desde primera hora de la mañana. Numerosos fieles, aprovechando que era festivo local, se acercaron a la capilla del santo para participar en las distintas celebraciones, donde en sus inmediaciones se colocaron los tradicionales puestos de rosquillas. Muchos de los fieles que se acercaron a la iglesia hicieron una parada antes o después de entrar en el interior.

Uno de los puestos es el de las rosquillas de Bama. Fina Blanco, una de las encargadas del puesto, comentó que “en el día de San Roque estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche”, siendo después de la procesión “el momento en el que más rosquillas vendemos”. Comercializan distintos tipos, pero aclara que las más vendidas son las Rosquillas Caseras de Bama, que las tienen en cestas.

EL CORREO GALLEGO pudo hablar también con algunos de los asistentes a la Misa Solemne por la mañana. Alfonso es un santiagués que vive en Málaga y comentó que “nunca me coincidió con San Roque y siempre que vine la capilla estaba cerrada y tenía ganas de verla”. Reconoció que este año no compró rosquillas porque “estas no me gustan nada, me gustaban más las que tomaba cuando era más pequeño”. Otro vecino de Santiago que asistió a la ofrenda declaró que “no sabemos si vamos a poder ir a la procesión por la tarde porque tenemos casa en Sanxenxo y no sabemos si estaremos. De hecho, por la mañana nos escapamos un momento para estar aquí”. Y a diferencia de Alfonso, este vecino y su mujer sí que compraron rosquillas en los puestos porque “siempre que venimos compramos algo”.

Asistentes a la misa comprando rosquillas en los puestos colocados en el exterior de la capilla / Jesús Prieto / Alina Rodríguez

A las 11.00 horas tuvo lugar el acto central de esta festividad: la misa solemne en la que se produjo la renovación del Voto, ante una capilla repleta de gente. Al acto también asistieron distintas autoridades políticas, con la presencia de varios concejales del PP y del portavoz del grupo municipal socialista, Gonzalo Muíños. A la ceremonia religiosa no asistió, como es habitual, ningún miembro del gobierno local, ni del BNG ni de Compostela Aberta. Anteriormente, a las 9.00 horas se produjo la Santa Misa y a las 10.00 se celebró la Misa del Cabildo Catedralicio, oficiada por el deán de la Catedral de Santiago, José Fernández Lago.

Ofrenda

La encargada de realizar la invocación este año fue la hermana Silvia María Jiménez del Pino, directora del Cottolengo del Padre Alegre de Santiago, quien cogió el testigo del periodista Manolo Fraga, que realizó la invocación el año pasado.

Jiménez del Pino inició la ofrenda recordando la importancia de mantener viva la devoción a San Roque en la ciudad: “Hoy, 16 de agosto de 2024, como cada año, te renovamos el voto histórico de esta ciudad de Santiago de Compostela, y de esta manera continuamos con la tradición centenaria que nuestros antepasados te veneraban y tenían a bien pedir tu protección frente a pestes y epidemias”, declaró frente a los asistentes. Mencionando “epidemias” como las “guerras, la pobreza, la sociedad del descarte, las indiferencias o los invidualismos”, para los que dijo “no haber cura”, la eclesiástica puso en valor la ayuda de la sociedad civil de Santiago, “en la vida ordinaria experimentamos en nuestra casa la solidaridad de tanta gente que se acuerda de los pobres y que comparte lo que tiene con los más desvalidos”.

También puso en valor la labor de la institución de la que forma parte, el Cottolengo. “Nos preocupamos por atender a personas que necesitan de nuestra ayuda y cuidados, personas a las que, para el mundo de hoy, no son reconocidas y que nos enseñan lo que es el espíritu de superación, la generosidad, las ganas de vivir e ir hacia delante”, afirmó. Y finalizó su intervención con un ruego a San Roque para que siga protegiendo a la ciudad, a los peregrinos que la visitan y a todos sus habitantes: “Querido San Roque, agradeciendo la invitación de tu cofradía, hoy te rogamos y te pedimos que sigas ayudando e intercediendo por esta ciudad como un día lo hiciste salvándola de la peste”.

Procesión

Las celebraciones continuaron ya por la tarde, cuando tuvo lugar, a las 19.30 horas, la misa solemne en la Capilla de San Roque, y que precedió la también tradicional procesión en la que el Santo recorrió varias calles de la ciudad acompañado por los fieles. Este año, los portadores del estandarte fueron Camilo Brey Cerdeira, Ana Brey Seoane e Ignacio Gómez Casares, en representación de la parroquia de Santa María de Sar, que colabora con la Cofradía de San Roque. La Reliquia del Santo la portaron un grupo de niños y también asistieron con sus banderas y estandartes asociaciones religiosas seglares de la ciudad y la Junta de Cofradías de Semana Santa.

La procesión salió de San Roque, recorrió Plazuela de las Peñas, Laureles, Puerta de la Peña, Abril Ares, Campanas de San Juan, Plaza de la Inmaculada, Azabachería, Cervantes, Algalia de Arriba, finalizando, de nuevo, en San Roque.

Origen

La tradición del Voto a San Roque tiene su origen en una terrible epidemia de peste que asoló las calles de Santiago en 1517, ante la cual el Cabildo y los regidores de la ciudad decidieron alzar en la entrada de la misma, la capilla dedicada a San Roque, invocando su intercesión para poner freno al avance de la enfermedad. Ayer fueron ya 507 los años en los que Santiago, tal y como prometió, renueva este histórico Voto.