Finalizan os traballos de mellora do firme en nove rúas de Santiago

O firme dun total de nove rúas de Santiago que sufrían desperfectos e deterioros veñen de ser mellorados polo departamento municipal de Vías e Obras, que dirixe Xesús Domínguez. O Concello considerou que estas actuacións eran prioritarias desde o punto de vista técnico.

En concreto, esta rehabilitación de firmes realizouse na rúa da Presa, rúa do Campo de Santa Isabel, rúa de Vite de Abaixo, avenida do Burgo das Nacións, rúa de Pilar Miró, rúa do Tambre, rúa de San Caetano, rúa das Casas da Hedra e travesa das Casas da Hedra.

O concelleiro Xesús Domínguez presentara os traballos a pasada primavera e foron executados nos últimos meses, aproveitando que as condicións meteorolóxicas son máis propicias para este tipo de traballos.

En total, o Concello destinou a estas intervencións un orzamento de 358.535 euros, co que cubriu as actuacións previas á pavimentación, a xestión de residuos e medidas de seguranza, ademais da aplicación do firme. Nestes días estase procedendo a traballos de pintado nalgúns dos tramos nos que se interveu.

Estas actuacións complementáronse con outros labores de mantemento e conservación de firmes asfálticos, consistentes tanto en pequenos bacheos repartidos por toda a cidade como en parcheos amplos na rúa Churruchao, rúa Cantaleta, avenida de Barcelona, rúa Polonia e acceso á rúa Polonia desde a SC-20.

Detalles das intervencións

En cada unha das nove rúas realizáronse unhas intervencións concretas. Na rúa da Presa comezouse pola limpeza de bordes do vial, fresouse para a regularización do mesmo e por último repúxose o firme con mestura bituminosa en quente nun tramo de 1.475 m2.

No caso da rúa do Campo de Santa Isabel realizouse un saneamento do firme nas zonas deterioradas seguido dun fresado e da regularización da superficie e a posterior aplicación de mestura bituminosa en quente.

Na rúa de Vite de Abaixo procedeuse á limpeza de bordes do vial, saneamento do firme nas zonas máis deterioradas, fresado do vial e pavimentación na totalidade da rúa. Esta actuación afectou a 3.650 metros cadrados. Tamén se executaron redutores de velocidade con mestura bituminosa en quente que van substituír os redutores existentes.

A renovación da pavimentación nas partes máis deterioradas da avenida do Burgo das Nacións foi a principal intervención, que se fixo en 2.950 m2. Tamén se executaron dous redutores de velocidade con mestura bituminosa en quente para substituír os que había.

Na rúa de Pilar Miró realizouse o fresado, a demolición e apertura de caixa da zona de estacionamento, así como da marxe norte da rúa para a ampliación do vial. A zona de estacionamento executouse en formigón armado xunto cun conduto para a recollida das augas pluviais na zona limítrofe entre o estacionamento e o vial. A actuación abrangueu 490 metros cadrados.

Nun total de 3.400 metros cadrados da rúa do Tambre levouse a cabo o saneamento de firme nas zonas deterioradas, procedeuse ao fresado da totalidade do vial e asfaltouse na totalidade da rúa. Tamén se executaron dous redutores de velocidade que reemprazaron os antigos.

Na rúa de San Caetano procedeuse coa reposición de firme nas áreas máis deterioradas da rúa, con fresado para a regularización da superficie, asfaltado e pintado. A actuación abrangueu 2.325 metros cadrados.

Por último, na rúa das Casas da Hedra e travesa das Casas da Hedra realizouse a limpeza de bordes do vial, saneamento do firme nas zonas máis deterioradas con fresado para regularización da superficie, asfaltado e pintado. Os tramos suman 2.290 m2.