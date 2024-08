Raxoi ultima el estudio económico para la licitación del complejo deportivo de Santa Marta

“O Concello está actualizando o anteproxecto cun novo estudo económico e ten previsto iniciar a licitación nos vindeiros meses”. Así describen desde el gobierno local en qué punto se encuentra el proyecto para la construcción de un nuevo complejo deportivo en San Marta, que incluye, entre otras instalaciones, una piscina polivalente semiolímpica de 25 por 12,5 metros, spa, sauna, baño turco, una gran sala de fitness, cuatro pistas de pádel y casi 100 plazas de aparcamiento.

Es, junto a la reforma del estadio Verónica Boquete de San Lázaro, una de las grandes actuaciones que contempla el Concello de Santiago en materia de infraestructuras deportivas para los próximos meses, teniendo en cuenta que la inversión prevista para este proyecto en Santa Marta es de 7,6 millones de euros, anticipados por capital privado, por una concesión a un periodo máximo de 30 años. Por tanto, será la empresa adjudicataria la que asuma la construcción y la gestión de esta actuación.

La edificación de un complejo deportivo en Santa Marta, una de las zonas de la ciudad que más ha crecido urbanísticamente, fue una de las últimas propuestas presentadas por el anterior gobierno local. Y ya en otoño del año pasado, desde el actual ejecutivo municipal, formado por BNG y CA, indicaban que su intención “é culminar o proxecto”. No obstante, desde Raxoi prefieren no dar plazos concretos, si bien la relación de contratos del Concello para los que se prevé iniciar su licitación en 2024 no recoge el complejo deportivo de Santa Marta.

Esta nueva área se construiría en una parcela de 4.400 metros cuadrados, situada entre las rúas das Trece Rosas, Maruxa Mallo y Julia Minguillón, junto al aparcamiento disuasorio de Santa Marta.

En la planta -1, según explicaba en abril del año pasado el técnico de Deportes Antón Campos, “é onde se ubicaría a zona de auga, composta por unha piscina polivalente semiolímpica de 25 por 12,5 metros, cunha profundidade perimetral proposta de 1,20 metros e a catro augas, con profundidade máxima no centro de 1,36 metros, de modo que se facilite o seu uso tanto para o nado como para cursos e actividades dirixidas”.

También se recoge una piscina de iniciación de 8 por 12,5 metros con una profundidad de 1,10 metros; un spa de 8 por 7,5 m y una zona de contraste que incluye sauna y baño turco, y dos vestuarios de 287,80 m2 cada uno. En esta planta también se proyectan cuatro salas de actividades dirigidas en las que se situarían los accesos a las otras alturas del complejo deportivo. La superficie construida sería de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.

La zona baja del complejo, de 2.800 m2, que tendría acceso desde la rúa Maruxa Mallo, contaría con cuatro pistas de pádel, tres cubiertas y una inicialmente al aire libre; una zona que podría tener un uso como solarium, pero que también es apta como espacio de actividades de exterior, tipo crossfit; una sala polivalente, así como vestíbulo, aseos y despachos.

Asimismo, tal y como recoge el anteproyecto, en la primera planta se ubicaría una sala de fitness de gran tamaño, “considerando a especial demanda que existe sobre este tipo de espazos, de 1.056,43 metros cadrados”. El edificio remata con una planta cubierta, “sobre a que se instalarían paneis solares, garantindo así a súa eficiencia enerxética”, destacaban desde el Concello durante la presentación.

Zona de aparcamiento

Mientras, en el nivel menos 2, que da a la rúa das Trece Rosas, se incluye una zona de estacionamiento en dos partes conectadas, una en el bajo del edificio y otra en superficie, hasta un total de 97 plazas, 51 en el interior y el resto en el exterior, varias de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

El sótano se completa con la sala de calderas. La superficie construida sería de algo más de 2.000 metros cuadrados.

Reforma integral del estadio Verónica Boquete

“Converter o estadio Verónica Boquete nun referente do deporte en Galicia”. Con esta intención, el Concello de Santiago presentaba el pasado 11 de junio el plan integral de rehabilitación de las instalaciones situadas en el barrio de San Lázaro y su entorno, que contempla una inversión total de más de 9 millones de euros. El proyecto, que se ejecutará por fases, se estructura en cinco grandes áreas: rehabilitación energética e impermeabilización de la envolvente, renovación y mejora del equipamiento deportivo, plan de autoprotección, accesibilidad universal y acondicionamiento de los espacios exteriores.

El objetivo que se marcan en Raxoi es priorizar en primer lugar las obras en las cubiertas para resolver los problemas de filtraciones de agua que sufren las instalaciones, inauguradas en junio de 1993. Para ello, el Concello de Santiago y la Deputación da Coruña ya han anunciado una inversión de 850.000 euros -financiada por la institucional provincial- para reformar la cubierta del estadio.

