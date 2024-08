Rosón mostra preocupación ante a subida dos prezos de alquiler en Santiago: “O Concello e a Xunta teñen que facer políticas de vivenda reais”

A portavoz do PSdeG, Mercedes Rosón, mostra preocupación ante o incremento do prezo da vivenda en Santiago. “O alugueiro medio pasou dos 390 euros ao mes en 2014 aos máis de 600 euros este ano e isto impide en boa medida que as familias novas e as persoas mozas poidan emprender unha vida, emanciparse e vivir dignamente. Así o alerta un informe do Observatorio de Emancipación que non fai máis que insistir na necesidade de políticas de vivenda valentes”, afirma Rosón.

Recorda que Compostela recuperou vivendas de alugueiro turístico convencional dende que o ano pasado o goberno socialista regulara as VUT, “pero non é suficiente”. Incide que Sanmartín segue sen impulsar a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado para poñer tope ao prezo da vivenda “a pesar de que llo esiximos no pleno do mes de xaneiro”.

Tamén critica que Alfonso Rueda siga “sen definir por lei o que é unha vivenda baleira para poder intervir sobre as 6.000 vivendas desocupadas que hai en Santiago”, sendo un acordo do pleno de marzo cunha proposta dos socialistas. “Fronte a esta realidade seguiremos facendo esforzos para presionar ao Concello e Xunta para que se decidan a facer políticas de vivenda reais. Unha liña de traballo constante durante o primeiro ano de mandato e que seguirá a selo para os socialistas no vindeiro curso político”, di.