Un Camino de Santiago ilustrado y 'a toda leche'

El Camino de Santiago es la ruta de peregrinación más popular del mundo y no deja de batir récords cada año. Sin ir más lejos, durante los primeros siete meses del año llegaron a Santiago un total de 274.748 peregrinos, tal y como recoge la Oficina del Peregrino. Entre todos los visitantes que llegan a la ciudad atraídos por el Camino destaca la presencia de figuras conocidas por todos o casi todos. Cantantes, músicos, actores, influencers, deportistas o políticos, las figuras que se animan a peregrinar a Santiago vienen de todos los ámbitos.

La última figura conocida que se decidió por hacer el Camino es la del creador de contenido Rubén González Llanos, más conocido en redes como Lechero Fett. El burgalés es conocido por enseñar en sus vídeos historia de una manera un tanto peculiar: siempre con un tono humorístico, con un estilo propio y 'a toda leche', lo que lo convierte en un gran atractivo para el público, especialmente entre los jóvenes estudiantes de historia.

El joven creador de contenido cuenta con una gran cantidad de seguidores, tanto en Tik Tok como en Youtube, donde comparte sus conocimientos históricos con un relato entretenido.

En su canal de Tik Tok (@noticias.ilustradas) cuenta con casi 1 millón y medio de seguidores, y muchas de sus publicaciones superan los dos millones de visualizaciones. Por su parte, en Youtube cuenta con dos canales: @noticiasilustradas, en el que al igual que en Tik Tok enseña historia de una manera ilustrada, y otro como es @Atodaleche, en el que repasa la historia de una manera resumida y a toda velocidad.

El influencer Lechero Fett en el Camino de Santiago / Instagram

El influencer burgalés recorrió las últimas etapas del Camino Francés, desde Sarria. "Al principio fue bastante duro, pero sí que es verdad que luego, al tercer o cuarto día, empiezas a meter el piloto automático y ya como que lo disfrutas un poco más", explicó. Acostumbrado a pasar gran parte de su tiempo frente a la pantalla grabando contenidos, el cambio de rutina fue un reto al principio para Rubén: "los primeros días sí que era un poco shock, era diferente".

Primera etapa del Camino de Santiago completada y me quiero morir. Esto es una puta mierda pic.twitter.com/fODxY8FNFE — Lechero Fett (@LecheroFett) August 4, 2024

A pesar de las dificultades y de las dudas iniciales, "al principio me planteé qué estaba haciendo", Lechero Fett concluyó la ruta de peregrinación sin problemas: "sí que es verdad que lo hicimos desde Sarria, así que se podía aguantar que tampoco era mucho". Una vez terminado el peregrinaje, explicó que tenía otra imagen del Camino: "yo me lo esperaba de otra manera la verdad. Me imaginaba el Camino más místico, más solitario, pero al estar tan petado como que pierde un poco ese rollo".

El influencer Lechero Fett en el Camino de Santiago / Cedida

"Creo que sin estar tan masificado, habiendo menos gente, tiene que molar más", añadió en referencia a la gran cantidad de peregrinos que llenan las distintas rutas del Camino. "Supongo que es porque es agosto y es lo más normal del mundo, pero en mi cabeza era de otra manera", puntualizó.

Aun así destacó varios aspectos positivos de su experiencia: "lo que más destacaría del Camino son tres cosas: los paisajes, que están guapísimos, la comida y la experiencia con los colegas". Además, quedó impresionado por la naturaleza gallega, afirmando que "lo que más me ha sorprendido de Galicia son los bosques". "Había momentos que parecía que estabas en la típica escena del Señor de los Anillos", comentó mostrando su asombro por los paisajes de Galicia.

A pesar de la riqueza de la experiencia, el creador de contenido no parece inclinado a repetirla: "el camino es algo bastante curioso, pero eso sí yo uno y no más. La gente que hace el camino 12 veces... ¿qué piensa?".

Un Camino repleto de caras conocidas

A lo largo de este verano ya son varias las caras conocidas que se dejaron ver por la capital gallega tras realizar el Camino. Unos de los primeros fueron los reyes de Bélgica, Felipe y Matilda, que en el pasado mes de abril recorrieron varias etapas del Camino, una ruta que realizan desde el 2017 como parte de las vacaciones de Pascua de la familia real belga.

Otra de las celebridades que realizó este año la ruta fue el reconocido violinista de origen armenio Ara Malikian. El músico compartió el pasado 12 de junio una imagen en la plaza del Obradoiro mostrando su llegada a Santiago.

Otra cara reconocida, esta vez dentro del mundo del deporte, que disfrutó de la ciudad compostelana es la de Jiri Prochazka. El excampeón de la UFC eligió Santiago para descansar y desconectar tras perder un combate por el título. El luchador checo, que llegó concluyó el Camino el pasado 22 de julio, disfrutó durante estas últimas semanas de la ciudad y de otras localidades de los alrededores.

El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, en Santiago / Facebook

La última figura pública que se dejó ver por la ciudad es la de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid cumplió por quinto año consecutivo con su tradición veraniega de hacer el Camino de Santiago. En esta ocasión realizó la ruta de Santiago a Fisterra y Muxía, finalizando la misma el pasado sábado 3.