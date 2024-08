Las dificultades de los Erasmus para encontrar piso en Santiago: 'Hay pocas ofertas y miedo al engaño'

Un obstáculo muy frecuente con el que se encuentran los Erasmus es el tema del alojamiento a corto plazo, ya que, ante la gran demanda, los caseros prefieren no alquilar por seis meses y muchos de los estudiantes internacionales solo cursan aquí un cuatrimestre.

Para hacerles más fácil la labor existen organizaciones sin ánimo de lucro como Erasmus Student Network (ESN) Santiago de Compostela.“Nosotros intentamos ayudarlos conectándolos con gente que ocupe el piso el cuatrimestre que no estarán. Otras dificultades añadidas son el idioma y la mayor susceptibilidad al engaño, por eso es muy frecuente que nos pregunten sobre contratos un poco sospechosos (fianza muy alta, falta de datos...)”, comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO su presidenta, Antía Prado, quien afirma que muchos estudiantes llegan sin alojamiento por desconocimiento o miedo. “El año pasado uno me comentaba que prefería alojarse inicialmente en un hostal y buscar piso a su llegada porque no se fiaba de las opciones que había visto sin ver el sitio en persona”, dice.

A partir del mes de septiembre desde ESN Santiago de Compostela tratarán de ayudarles en su búsqueda, principalmente a través del Buddy Program, en el que enlazan a un estudiante local con un internacional para que este le pueda resolver sus dudas e inquietudes, ya sea sobre su nueva facultad, la ciudad o la propia organización. “Su buddy puede ayudarle a buscar piso viéndolo por él, aconsejándole con el contrato o recomendando páginas”, detalla. También es frecuente que los Erasmus encuentren piso y/o compañeros de piso a través del grupo de whatsapp de ESN.

En diciembre de 2016 se crea ESN Santiago de Compostela, que por aquel entonces recibía el nombre de SCQerasmus a partir de antiguos estudiantes de movilidad de Santiago, recién llegados la mayoría de su Erasmus y que querían facilitar la movilidad a los que venían aquí. Posteriormente, y gracias al apoyo de la Universidade de Santiago, la asociación pasó a formar parte de la red internacional Erasmus Student Network (ESN), adoptando el nombre que tiene en la actualidad (ESN Santiago de Compostela). En 2020 terminó la adhesión a la red.

Erasmus Student Network no es exclusivo de Santiago. Según detalla Antía Prado, “se trata de una asociación de estudiantes de intercambio sin ánimo de lucro que, además de actuar en el ámbito local, tiene importancia a nivel nacional e internacional”. Existen diferentes secciones en gran parte de las ciudades universitarias. “Nuestra labor como voluntarios es la de favorecer la integración de los estudiantes internacionales a través de programas y actividades sociales, culturales, lúdicas y deportivas”, afirma. Actualmente en España son 38 asociaciones socias. Prado asegura que existe “un contacto muy fluido entre nosotras, lo que favorece también el intercambio de experiencias e iniciativas que luego trasladamos a la universidad para favorecer al estudiantado”.

En este momento son 68 personas voluntarias solo en Santiago y Lugo, donde también están presentes. Prado sostiene que este número crecerá con el comienzo de curso, “ya que estamos actualmente en nuestro proceso de búsqueda e incorporación de nuevos voluntarios”.

Ramtin Ehsani, iraní de 24 años: “Si no supiera hablar español, tengo claro que encontrar piso sería más complicado”

Ramtin Ehsani / cedida

Ramtin Ehsani se define como un “estudiante internacional”. Este próximo curso 2024-2025 hará segundo de Farmacia en la Universidade de Santiago, despúes de haber estudiado ya primero en la misma. Entre sus pretensiones está la de terminar la carrera en Santiago o bien irse a la Universidad de Copenhage a terminar los estudios, ya que sus padres residen actualmente en este país.

Este año vivirá en el mismo piso que alquiló el curso pasado con su novia, que estudia Odontología. Lo encontró despúes de semanas intensas de búsqueda a través del portal Idealista. “Tenía que presentar papeles conforme que estaba trabajando, pero como no era el caso mis padres tuvieron que firmar un documento en el que indicaban que se hacían cargo”, dice en conversación telefónica con EL CORREO GALLEGO.

El propietario les había enseñado el piso, de sólo una habitación, en agosto del año pasado, y desde ese momento lo ocuparon hasta el pasado mes de julio. Se ubica en la rúa Xeneral Pardiñas y tiene un precio de 590 euros (sin cambios de un año para otro). El próximo 1 de septiembre empieza el nuevo contrato.

Ahora mismo, Ramtin está con su novia de vacaciones en Dinamarca. Hace unos días se llevaron un pequeño susto. “Vimos un anuncio de que se alquilaba el piso por 800 euros y nos pusimos un poco nerviosos, pero hablamos con el propietario y vamos a confiar en que el piso es nuestro, tal y como habíamos quedado”, comenta.

Asegura que le fue difícil encontrar piso, si bien es verdad que venían de estar en Madrid “donde todavía la cosa es más complicada”. Cree que el problema parte de que “hay más personas que viviendas disponibles, “lo que implica que a los que vienen de fuera “les resulte más complejo”.

Este año hicieron nuevas búsquedas con el objetivo de encontrar un piso con un precio más bajo, pero les resultó imposible. “Buscamos intensamente durante dos semanas, tuve citas con varios propietarios, pero están todos más caros”, comenta, a lo que añade: “La gran mayoría están muy viejos”.

Ramtin cree que ha tenido la ventaja de hablar bien el español para encontrar donde vivir en Santiago “porque si no la situación tengo claro que se complicaría”.

Está en el grupo de whatsapp de Erasmus creado por ESN Santiago de Compostela para participar en actividades y otro tipo de reuniones. “El curso pasado jugué al volei o fútbol e hicimos varios picnics”, dice, agradeciendo la labor de la organización.

Abraham Luna, mexicano de 20 años: “Siendo tres personas nadie nos quería para tan sólo cinco meses”

Abraham Luna / Cedida

En el caso de Abraham Luna es la primera vez que estará en Santiago. Cursará varias materias de Administración y Dirección de Empresas de la USC, junto con dos compañeros de México, donde estudian Negocios internacionales.

Cuando tenían claro que Compostela iba a ser su destino, decidieron en un primer momento buscar grupos de Facebook de Erasmus y mejicanos en Galicia. Tras entablar diversas conversaciones, percibieron como varias personas les decían que “lo mejor sería esperar a la llegada para ver físicamente el piso y así evitar estafas”. A pesar de esas opiniones, continuaron con la búsqueda, ya que no iban a tener el viaje hasta el mes de septiembre.

También entraron en el grupo de Erasmus de ESN Santiago de Compostela y conocieron a un joven que les ofreció ayuda para buscar piso en la ciudad. Lo que no les convencía era que “teníamos que pagarle por adelantado y ya luego él se encargaba de realizar todas las gestiones”.

Decidieron que mayo era un buen mes para empezar a buscar vivienda, en un momento en que los estudiantes de la USC todavía estaban con exámenes finales. Aunque fue difícil, sí tenían varias opciones pero al contactar con los propietarios percibieron que “siendo tres personas nadie nos quería por ser solo una estancia de cinco meses”.

Al final, encontraron un señor al que simplemente les tenían que facilitar fotos del pasaporte y una fianza. Ya tienen el contrato, y ahora sólo les falta firmar cuando lleguen a Santiago. “Es su palabra y la nuestra de que vayamos a ir a ese piso”, afirma Abraham, tras dejarlo pactado la semana pasada.

Tuvieron la suerte de conocer por redes sociales a un joven mejicano que voluntariamente se les ofreció para ir a ver el piso. “Nos confirmó que estaba en buen estado y para nosotros ya fue un alivio”, aporta.

El piso se encuentra en la rúa Pexigo de Arriba y el precio será de 500 euros con gastos aparte. “Nos parece un buen precio porque en otras ofertas que teníamos contempladas no bajaban de 200 euros por habitación, a mayores de los gastos”, asegura.

Abraham, junto a sus dos compañeros, cogerá un vuelo el próximo día 1 de septiembre hacia Compostela. Dos días más tarde ya cuentan con poder instalarse en su nueva vivienda.