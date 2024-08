El pabellón de Vite estrenará una nueva envolvente y contará con tecnología LED y paneles solares

La reforma integral en el pabellón municipal de Vite, cofinanciada con los Fondos NextGeneration, por un total de 1.209.712,72 euros contempla multitud de mejoras, como la construcción de una nueva envolvente, la impermeabilización de la cubierta o la sustitución de las antiguas luminarias por tecnología LED. “O principal obxectivo é resolver os problemas existentes nas instalacións relacionados coa presenza de humidade, a funcionalidade, a accesibilidade, as instalacións, así como o estado dos equipamentos deportivos”, indican desde el gobierno local, antes de incidir, además, en que las obras ya en marcha permitirán “a posta en valor do todo o edificio dentro do tecido urbano”.

Durante esta intervención se llevará a cabo la construcción de una nueva envolvente, a base de chapa ondulada microperforada de color blanco, más ligera y permeable, con una serie de huecos que permitirán la entrada de luz natural y mejorarán la relación interior-exterior del edificio. También se impermeabilizará la cubierta para facilitar su aislamiento, conservando el soporte existente, pero renovando canalones y bajantes. Los lucernarios actuales se sustituirán por nuevas placas de policarbonato celular opalino con el fin de recuperar la iluminación natural y evitar deslumbramientos.

Recreación virtual de cómo quedará el interior del edficio una vez se completen los trabajos. / Cedida

También se conseguirán importantes ahorros energéticos con la sustitución de luminarias por otras con tecnología LED, la sustitución de acumuladores eléctricos por bombas de calor de alta eficiencia y la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, reduciendo considerablemente el consumo actual del edificio. En los vestuarios se instalará un sistema de ventilación con recuperación y calefacción.

En cuanto al interior, desde Raxoi detallan que se eliminará el falso techo existente “e déixase lista a estrutura de cuberta orixinal do edificio; consérvanse pistas e bancada, actuando principalmente na redistribución do ámbito situado baixo bancadas (vestiarios, almacéns, etc); elimínase a escaleira existente no extremo norte e no seu lugar realízase un forxado que albergará os aseos de planta alta directamente accesibles desde a bancada; e realízase unha nova estrutura para conter o espazo de conserxería”. Además, “un forro interior a base de placas de cartón-xeso acústico servirá tanto para mellorar a acústica do recinto como para dotalo dunha imaxe singular e unitaria”, añaden.

Butacas adaptadas

Asimismo, con el objetivo de solucionar los problemas funcionales, de accesibilidad y de seguridad del recinto, los aseos públicos y la conserjería se trasladarán a la zona de las gradas, donde se introducirán cuatro butacas adaptadas, dos en el nivel inferior y dos en el nivel superior. Para mejorar los diferentes accesos se eliminarán los bancos intermedios y se rehabilitará la rampa situada en la fachada sur. También se realizará una redistribución de los vestuarios y dependencias auxiliares de la planta baja y la colocación de nuevas barandillas y señalización.