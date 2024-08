Zamo Tamay: el retratista del Camino de Santiago

Juan Carlos Zamora Tamayo es un colombiano que lleva afincado en Santiago 30 años, desde 1994, cuando vino a hacer el primer máster internacional de creatividad. “Este máster tenía aplicaciones para el arte, la vida cotidiana, la música, y la literatura, y todo eso me interesaba”, dice en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Aunque reconoce que cuando llegó no conocía dónde iba a estudiar el máster comenta que “no conocía Santiago. Yo de Galicia sabía que existía un Canto a Galicia, una canción de Julio Iglesias, era todo lo que sabía. No existía internet y no me iba a ir a la biblioteca a buscar sobre Galicia”.

De hecho, recuerda que cuando decidió venir a Santiago “iba a dirigir y presentar un programa de televisión, era profesor en la Escuela de Artes Plásticas de Dibujo y publicaba en una revista de humor satírica, metiéndome con el narcotráfico y la guerrilla”. Algo que sorprendió a sus amigos.

“Hoy vas conmigo a Colombia y cuando quedo con ellos todavía me piden que les cuente por qué lo hice”, confiesa, ya que en un mes y medio decidió “dejarlo todo”. “Yo siempre les digo a mis amigos que no envidio sus coches, ni sus guardaespaldas, ni sus casas. Dinero no tengo, pero soy feliz viviendo así”, reconoce Zamora. Firma con el nombre artístico de Zamo Tamay, una mezcla de sus apellidos.

Su historia con el dibujo se remonta a sus primeros momentos de vida. “A mí me empieza la afición desde muy pequeño, el tema del arte siempre me gustó mucho. Comencé a estudiar artes plásticas con 14 años, yo era un niño, entré con una mentira piadosa. El curso era una especie de FP de 5 años, y yo estuve seis en la escuela de arte. Había que entrar con 15 años y yo aún no los había cumplido, les dije que los tenía cumplidos y me creyeron, y todo por la influencia de mi profesor de estética, que le decía a mi padre, profesor también: mete a tu hijo que tiene talento, mételo a estudiar artes plásticas”, relata. Aunque su abuelo tuvo un papel bastante importante, “él tenía una formación medio humanística y me dio las primeras lecciones de dibujo, de plumillas y de carboncillo, ahí empezó mi afición”.

En Santiago comenzó a hacer dibujo arquitectónico, a modo de diario de viaje, “para quedármelos de recuerdo porque yo no sabía que me iba a quedar tanto tiempo aquí”. Cuenta que la gente los quería comprar y él no tenía intención de venderlos. Como era un máster de creatividad, su reto fue hacerlos sin lápiz, directamente con la tinta y empezó a sacar reproducciones de alta calidad. Los dibujos arquitectónicos fueron los que le dieron “la posibilidad de supervivencia y de estar” en Santiago y Galicia.

Pero ahora hace dibujo expresionista, en un local situado en la rúa Nova, lugar en el que lleva 20 años. “Por venir a comprar marionetas, los dueños de la tienda me tiraron los tejos y me quedé con ella, aunque al principio yo no se lo conté a la gente”, afirma.

Una de las particularidades de la tienda es la entrada que tiene, con una estatua de un peregrino. “Yo no tengo escaparate, es una tienda muy pequeña y necesitaba algo que llamase la atención. Entonces le pedí a Óscar Aldonza, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, que me hiciese un personaje y realizó un peregrino, al que decidí colocarle un dibujo mío”, manifiesta.

En cuanto a su forma de trabajo, Zamora utiliza unos métodos que no suelen ser habituales. Él establece el diálogo con el cliente como medio de trabajo, para plasmar lo que el cliente desea. “Me siento con el cliente y utilizo la estrategia de comunicación para preguntar en qué estado estás, si viene del Camino, etc,. Empleo la comunicación para conocer a las personas, lo que le sucede. Hay que trabajar toda esa parte, y todo lo que pregunto lo hago para que lo que quede aquí sea una memoria válida, pero que no duela. Hago un trabajo terapéutico a través del arte. En mi local se forjaron muchas amistades y muchos clientes acabaron llorando de alegría”, dice, a lo que añade: “Tengo una necesidad de estar asociando el elemento del arte al nivel expresivo, el elemento sensorial”.

La mayor parte de sus clientes son peregrinos y aunque cada dibujo que realiza el artista es diferente para cada persona, utiliza unos modelos base. “Tengo una base ya calculada en el sentido de las estéticas de las que derivo luego los resultados, aunque cada cuadro es irrepetible”, confiesa.

Es un hombre que se escapa de las tecnologías a la hora de crear porque “hace cuatro años me regalaron una tablet y la puse encima de la mesa. Cuando la abrí y empecé a coger los pinceles de la tablet dije: ‘quieto satanás’. Miré la paleta, la paleta me miró a mí, dialogamos ella y yo, y decidí seguir con el analógico. Cerré la tablet y está guardada”.

Pero no solo realiza encargos de peregrinos. Zamora recuerda, entre otras cosas, unos padres que querían un regalo para su hija porque se doctoraba en la pandemia. “Llevaban seis meses sin verse y era la primera doctoranda que se graduaba de manera virtual, no en la universidad. El doctorado era de química y tuve que ponerme a estudiar para hacerle un texto poético sobre eso. Cuando hice la actuación, los padres estaban escondidos en la barra del restaurante, esperando a que llegasen su hija con las amigas. Apagamos las luces y pusieron un vídeo que lee el poema, y cuando se encendió la luz la hija estaba llorando, le entregaron la obra y se abrazaron. El regalo final es el cuadro, pero el verdadero regalo es lo que surge con el pretexto artístico”, declara Zamora.

Sus clientes llegan a él a través del “boca a boca”

A pesar de tener cuenta en distintas redes sociales, apenas las utiliza y sus clientes llegan a él a través del “boca a boca”. De hecho, en la conversación comentó que “una peregrina alemana me dijo que era famoso en Facebook porque tienen un grupo y todos dicen que tienen que venirme a ver. Además, muchos locales e incluso desde la Oficina de Turismo me mandan clientes, que también es una cosa bonita”.

También tuvo clientes conocidos como el chef José Andrés o el director de la Filarmónica de Los Ángeles, pero “no lo exploto porque lo que yo hago queda entre el cliente y yo. Cuando me hago una foto con ellos, supone un puente de comunicación y para tener memoria de lo que ellos han hecho, de lo que me han pedido y de lo que yo he hecho para ellos”.

Este singular dibujante considera a Santiago como “el pueblo más cosmopolita de España” porque por esta ciudad, cada año, pasan artistas de todo el mundo. Y como no podía ser de otra manera, al retratar el Camino de Santiago, Zamora Tamayo lo realizó también nada más salir del confinamiento. “Estabamos sólo yo y mi acompañante, no había ningún peregrino más, algo extraordinario”, dice.

Hoy en día sigue transmitiendo la pasión que tiene por el dibujo, con algunos de los materiales que heredó de su abuelo y que muestra orgulloso a los curiosos que llegan a su tienda en busca de un recuerdo único e inolvidable, tanto si es del Camino de Santiago como si es para un ser querido.