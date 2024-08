El humo de los incendios de Canadá tiñe el cielo de Santiago

Pese a que la previsión meteorológica para el inicio de esta semana auguraba un día con cielos despejados, Santiago de Compostela tuvo este lunes una jornada marcada por una inusual bruma. Lo que inicialmente parecía asemejarse a la niebla natural o a la calima acabó teniendo explicación en un suceso al otro lado del Atlántico.

Este ambiente turbio, que tiñó los cielos santiagueses especialmente por la tarde, se debe a la llegada de humo procedente de los incendios que se están produciendo en Canadá durante este mes de agosto. Así lo ha confirmado la cuenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares en X (antiguamente Twitter): "Durante todo el día de hoy los cielos se han visto blanquecinos, pero no eran nubes altas ni polvo en suspensión procedente del Sáhara". "Es humo procedente de incendios en Canadá", advertía en el tuit sobre la apariencia poco despejada del cielo.

Aunque las zonas más afectadas este lunes por este ambiente turbio fueron las del noroeste del país, especialmente Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, los cielos rojizos y con escasa visibilidad también se hicieron más que presentes en Galicia. A través de Instagram, Redmeteo Galicia advertía también del suceso: "si veis el cielo mucho más turbio, con escasa visibilidad, no se trata de polvo en suspensión, si no de humo procedente de los fuegos de Norteamérica". "No es la primera ni la última vez. Se irá retirando poco a poco", añadía en la publicación.

Este humo, empujado a Galicia por la circulación atmosférica proviene de una temporada de incendios en Canadá que, aunque menos devastadora que la del año pasado sigue siendo alarmante. Durante este mes de agosto se han llegado a afrontar hasta 900 incendios forestales activos simultáneamente, en su mayor parte en el oeste del país, en la región de Columbia Británica donde se han declarado más de 428 forestales.