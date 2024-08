Sanmartín insiste en que la Xunta aborde cuanto antes la implantación de la tasa turística

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, confía en que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “cumplirá su palabra” para que la tasa turística que el gobierno local pide para la ciudad sea una realidad.

Después de que el presidente de la Xunta asegurase el pasado fin de semana que “no considera urgente” reunirse con la regidora de la capital gallega para abordar este asunto, Sanmartín esgrimió este lunes que “no tiene por qué no fiarse” de la palabra dada por Rueda, quien aseguró que “a la vuelta de las vacaciones” habría una reunión. Por su parte, el presidente gallego subrayó que Raxoi “tendrá una respuesta sobre la tasa”, pero no considera que esta “discusión técnica” exija un encuentro inminente entre ambos.

Sin embargo, Goretti Sanmartín insistió ayer en la necesidad de esta reunión, que entiende que debe ser una reunión política, a parte de otras técnicas que puedan celebrarse.

“Yo, en principio, voy a confiar en su palabra de tener una reunión a la vuelta de vacaciones para poder hablar de este tema”, reiteró. Asimismo, indicó que el Concello de Santiago “cumplió” cuando se le exigieron los informes pertinentes.

En esta línea, la alcaldesa de Santiago incididó en que incluso las personas que visitan la ciudad “están a favor” de la implantación de una tasa turística en la capital gallega.