Santiago gasta en sus fiestas un 84% menos que la media de los municipios españoles

La oferta cultural y de ocio en Santiago ha generado polémica en las últimas semanas tras la petición de los hoteleros de la ciudad de hacerla más atractiva para mantener el tirón turístico. En esta reclamación se ponía el acento en las fiestas, un apartado en el que el gasto realizado en Santiago se sitúa muy lejos de la media de los municipios españoles, un 84,14% menos. Según los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda y sintetizados por la página web Gobierto Presupuestos Municipales, la capital gallega destinó 1.256.665 euros en 2023 a todas las celebraciones. La cifra supone un desembolso de 12,80 euros por habitante, mientras que la media española asciende a 80,70.

La diferencia es muy llamativa con los municipios españoles analizados, pero no tanto con los de Galicia o los de la provincia de A Coruña, ya que la media autonómica fue durante el pasado ejercicio de 15,45 euros y la provincial alcanzó los 15,36 euros. Estas cifras implican que Santiago gastó un 17,15% menos que los concellos gallegos y un 16,67% menos que los coruñeses. En la lista, que cuenta con datos de 210 municipios de la comunidad, destaca el de As Somozas, con una partida de 149,11 euros por habitante, seguido por la localidad lucense de Rábade con 87,16 euros, los únicos que superan la media española.

La tercera ciudad gallega

En cuanto a las grandes ciudades gallegas analizadas, Compostela es la tercera que más dinero desembolsa en relación a su población. El ránking está liderado por Pontevedra con 18,19 euros por habitante, seguida por Vigo con 16,81 euros y (4,9 millones). Por detrás de Santiago aparecen Lugo con 10,36 euros de gasto por habitante, Ferrol con 6,77 euros y Ourense con 4,63. La página de Gobierto no recoge los datos de A Coruña, donde un órgano municipal gestiona este tipo de actividades y a principios de julio se aprobó una modificación del presupuesto para pagar facturas pendientes de las fiestas de 2023.

En los últimos ejercicios las partidas destinadas a las fiestas en Santiago se han ido reduciendo hasta quedar en valores muy similares a los de hace siete años, tras haber destinado 12,15 euros por habitante en 2017. Posteriormente la cifra escaló hasta los 16,09 en 2018 y alcanzó su pico máximo de la última década con un presupuesto de 17,19 en 2020. Los 12,80 euros por habitante en 2023 representan un 19,29% menos que lo invertido en 2022, cuando el gasto fue de 15,86. La tendencia es contraria a la de todos los niveles territoriales al registrarse un incremento del 17,25% en la provincia de A Coruña, mientras que la media autonómica subió un 8,35% y la estatal un 12,84%.

Una oferta cultural más atractiva

La reclamación de la Unión Hotelera Compostela (UHC) de hacer más atractiva la oferta cultural se produjo ante unas perspectivas pesimistas de ocupación para el mes de agosto. La entidad que agrupa la mayoría de los hospedajes de la ciudad ponía el acento especialmente en la programación de las fiestas, al comparar las del Apóstol con las coruñesas de María Pita y considerar que el cartel de la ciudad herculina tenía más tirón para atraer turistas que el de la capital gallega. Para los festejos de julio, Santiago dispuso de un presupuesto que ronda los 700.000 euros, según las cifras ofrecidas por el gobierno local.

Tras registrar un 78% de ocupación hotelera en julio y augurar una caída de tres puntos en agosto con respecto al año pasado –del 87% al 84%–, el portavoz de la UHC, José Antonio Liñares, pidió apostar por un programa lúdico y cultural que “deje huella y que se consolide”. A juicio de la entidad “el encanto del patrimonio monumental y el Camino ya no son suficientes para competir por otros destinos que están apostando por un turismo de calidad de verdad, con buenos conciertos, exposiciones y experiencias de ocio que hacen que la estancia media suba”.

Apuesta por la desestacionalización

Tras conocer esta petición, la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, consideró que la ciudad tiene “unha oferta cultural moi rica e dinámica que vai máis alá da programación que pon en marcha o propio Concello”. Así, la concelleira de Turismo recordó que el Raxoi defiende la organización de otro tipo de actividades que “non son os grandes macroeventos culturais” y que el bipartito apuesta por la desestacionalización para que “os turistas veñan máis repartidos ao longo do ano e non só nos dous meses centrais do verán”.

Por el momento, el pasado puente ha cumplido las expectativas que tenían los hosteleros a principios de mes tras haber alcanzado una ocupación media en torno al 85% y haber registrado picos del 92% en algunos casos, según los datos ofrecidos por la UHC a lo largo del fin de semana.

Suscríbete para seguir leyendo