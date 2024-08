“A banda non soaría igual se non tivese medrado en Santiago”

A praza de Feixóo acolle ás 20.30 horas deste mércores o concerto da banda santiaguesa El Último Vicio, unha actuación encadrada na programación do festival Feito a Man que do 5 ao 24 de agosto lle pon música en directo á zona vella. Curro Marcos (voz e guitarra) é o creador desta banda de rock alternativo na que o acompañan Jacobo Prieto (baixo), Martín Zapata (guitarra) e Pesadelo Martínez (batería) e fala con EL CORREO GALLEGO desta súa primeira actuación en directo e ao aire libre na cidade histórica.

Como vai ser o concerto deste mércores de El Último Vicio?

Vai ser un pouco unha mostra do proxecto, con todo un repertorio de temas propios. A formación montouse aquí en Santiago e é relativamente nova en directo. Levamos xa un ano e algo con el aínda que en realidade empezamos a compoñer bastante antes, pero colleunos a pandemia e tivemos un aborto pandémico. Iso cortounos un pouquiño xusto cando estabamos para saír, vímonos na obriga de abandonar un pouco a cousa e despois decidimos volver.

Fai especial ilusión tocar na cidade de un e ademais nun festival veterano como é o Feito a Man?

Si, é unha ilusión especial... Tamén as letras son un pouco nocturnas, nocturnas compostelás... É dicir, non existiría e non soaría igual a banda se non tivese medrado en Santiago, se non se fixese aquí. Sempre falo tamén da noite santiaguesa, de emocións... E tocar na cidade, nesa praza ademais, parécenos súper bonito.

É a primeira vez que tocades en directo en Santiago?

Ao aire libre e para todo tipo de público, si. Para un público que non escolle directamente vir vernos. Temos tocado nalgúns locais, pero a xente sabe ao que vai, neste caso é máis aberto. Tamén é a primeira vez que tocamos na zona vella... desta maneira. Estamos moi contentos e tamén moi nerviosos.

Para quen non vos coñeza ou caia casualmente pola praza de Feixóo, que é o que distingue a El Último Vicio?

O atractivo da banda é o directo, somos unha formación de directo máis que de escoitar na casa porque partimos moito do rock and roll, aínda que tamén fagamos outras cousas, e o rock como linguaxe é universal, xa non se trata de que un turista poida ou non entender a letra das cancións, entenderá o tema.

Como músico, como valoras a organización na cidade de eventos coma o Feito a Man?

Doulle moitísimo valor a este tipo de programas que son unha especie de exposición. En realidade, a maioría destes proxectos, aínda que tamén haxa músicos que veñen de fóra, son de bandas que se fraguan na cidade e, entón, paréceme moi interesante levar a cabo esta especie de mostreo, do que se crea ano a ano na cidade. E tamén un festival así leva moito traballo, non dispoñen dun orzamento brutal, pero hai moito cariño e iso é algo brutal.

Os integrantes da banda tamén forman parte doutros grupos, como Barbitúricos, por exemplo. Como chegades a El Último Vicio?

A idea partiu un pouco de min, non o nome da banda, que foi unha decisión a posteriori, pero eu usara El Último Vicio con La binBonBand hai uns anos. Decidira reunir músicos que coñecía de Santiago para que me acompañasen. Aínda que eu non son moito de versións, son un compositor, teño moitos amigos que levan anos con bandas de versións e por meterme un pouquiño con eles dicíalles: “Un día vou facer eu un grupo de versións”. Tróuxenos ao meu campo e decidín gravar na casa con diferentes músicos de Santiago e foi a partir de aí como xurdiu o proxecto, con temas meus, arranxos entre todos... El Último Vicio é unha banda de rock alternativo, reivindicando o son de bandas españolas de finais dos 80 e principios dos 90. Cremos que entón se creou, sen sabelo, un estilo dentro do rock, tentando imitar o anglosaxón saíu unha cousa nova e coa distancia apréciase que soa a español.

Para cando un álbum de El Último Vicio?

Gravamos algúns temas en estudios de Santiago e tamén no noso propio pero non estamos tanto en gravar un longa duración. Temos temas en Spotify, en Youtube e noutras canles. A música cambiou moito, a forma de consumila é diferente, a xente busca temas máis curtos e monta a súa propia lista de reprodución no móbil, por exemplo. Nós témolo claro, gravamos algúns temas en estudio e se cadra chegado o momento podemos facer un álbum recompilatorio...

Como se presenta, en canto a actuacións, o final do verán para El Último Vicio?

Imos facer este concerto e pararemos para gravar outros tres temas. Ademais vai entrar un novo integrante na banda e iso implica tamén parar a traballar, coordinarse... porque hai membros do grupo que están noutras formacións, como dicía, como Barbitúricos ou Radio Zapa... Temos que parar, preferimos facer menos e un pouco máis escollido, non queremos correr demasiado porque non hai ninguén que nos meta présa. En realidade cando vas tocar é coma cando pintas e organizas unha exposición cos teus cadros, digamos que o traballo está feito e simplemente o vas mostrar, ese é o momento do concerto, pero tamén gozamos moito no local de ensaio compoñendo e traballando.