Los peregrinos no perciben turismofobia en Santiago: “La gente es amable con nosotros”

Las calles de Santiago, en verano, se llenan de turistas y peregrinos, convirtiendo el Casco Histórico en una zona de difícil tránsito por la gran cantidad de personas que hay. No son extrañas las quejas de algunos vecinos de Santiago, como los del barrio de San Pedro, entrada natural del Camino, por los comportamientos incívicos de determinados peregrinos cuando se están aproximando a la plaza del Obradoiro.

Alina Rodriguez

Cada vez son más las personas que muestran su malestar con la situación y piden un cambio en el modelo turístico, extendiéndose el sentimiento de turismofobia. Por eso, el Concello de Santiago está llevando a cabo distintas medidas, dentro de la campaña Fráxil, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de un turismo respetuoso para proteger el patrimonio de Santiago.

No hay turismofobia

Sin embargo, los peregrinos y turistas no perciben este sentimiento de turismofobia en la ciudad. Marco, un chico de Bolonia perteneciente a un grupo de scouts que hicieron el Camino desde Ourense, comenta que “cuando llegamos aquí había muchos peregrinos y pienso que son muy respetuosos con este lugar, por la importancia que tiene para todo el mundo”. Jesús, proveniente de Sevilla, declara que cuando realizó el Camino “no me trataron de una manera distinta por ser peregrino, al contrario, la gente te trata bastante mejor. Yo no he visto ninguna actitud de rechazo”. En una línea similar se encuentra Valery, una mujer filipina que realizó la Ruta Jacobea para “profundizar en mi vocación porque Cristo me llamó para seguirle y recibí el mensaje de que lo más hermoso es que ofrezcamos nuestra vida”, aclara Valery. “No encontré ningún problema porque los españoles me parecen muy amables, complacientes y hospitalarios”, comenta la peregrina filipina.

Marco (2º dch.), junto a algunos de sus compañeros en el Obradoiro / Alina Rodríguez

Los peregrinos que hablaron con EL CORREO GALLEGO tampoco perciben la masificación ni de la propia ciudad ni del Camino de Santiago. Valentín Ortiz, proveniente de Fuente del Maestre (Badajoz) hizo el Camino con amigos. “Nosotros hicimos el Camino Inglés y no está para nada masificado. Hace cinco años realicé el Primitivo y hace tres el Portugués, y en esos sí que había más gente que en el Inglés”, comenta Ortiz. La familia Palomino Dopazo siguió la línea de opinión de Ortiz, “creemos que debe ser por épocas. En el Camino había gente, pero no estaba masificado, podías comer en cualquier sitio, podías alojarte y no hubo ningún problema”, comentan.

Una de las quejas habituales de los vecinos son los grandes grupos que llegan a la ciudad cantando y gritando.“Nosotros no tuvimos ningún problema al ser un grupo grande. Todos los años hacemos experiencias de este tipo y creo que para la gente que nos veía era muy chulo ver a un grupo de jóvenes llegar a un sitio tan importante”, explica Marco, el joven italiano.

A favor de la protección del patrimonio

Tanto los cabeza de familia de los Palomino Dopazo como Valentín Ortiz ven bien que el Concello implante medidas para conservar el patrimonio de Santiago. “Cualquier iniciativa que respete y cuide el patrimonio me parece perfecto. Es lo primero que tenemos que proteger y presevar, no solamente el turista y el peregrino, sino todos los que vengan a la ciudad”, declara la familia andaluza. Por su parte, Ortiz comenta que le parece bien la iniciativa porque “es una forma de cuidar el Camino”. No obstante, pese a que los Palomino Dopazo consideran que hay que cuidar el patrimonio de la ciudad, también recuerdan que “el Camino es la idiosincrasia de Santiago. Santiago no sería lo mismo sin el Camino de Santiago. Además, creemos que el Camino sirve para recuperar aldeas y poblaciones que estarían prácticamente vacías”. A esta opinión también se suma Jesús: “Sí que es verdad que hay muchos turistas, pero Galicia se ve beneficiada con eso, todos los pueblos se benefician. Yo entiendo que la gente que no se dedica al turismo sea más reacia a que haya tantas personas, pero Santiago vive de esto.”

Informadores para turistas

Desde este viernes, en distintos puntos del Casco Histórico de la ciudad, van a estar presentes distintos informadores para explicar a los turistas las buenas prácticas turísticas del Concello.