Vecinos y hosteleros ven margen de mejora en la recogida de basura en el casco histórico

El funcionamiento del nuevo sistema de recogida de basura en el casco histórico, basado en el puerta a puerta y la separación de residuos, que fue implantado en febrero del año 2023 sigue sin convencer a los hosteleros de Santiago. Ya en su día, desde la Asociación Hostelería Compostela hablaban de dificultades como la carencia de almacén en los locales para almacenar los residuos correctamente separados o que los diferentes camiones (envases, vidrio, cartón y papel, orgánico y resto de bolsas) pasasen a diferentes horas e incluso en medio del servicio. También desde Hostelería.gal se hacía énfasis en la necesidad de tener una propuesta para el verano y otra para el invierno.

Un año más tarde, y coincidiendo con la época estival en la que se concentra una importante cifra de peregrinos y turistas creando así más basura, el modelo sigue sin convencer, y tampoco lo hace entre los vecinos. Lois Lopes, presidente de Hostelería.gal, recuerda que desde un principio recriminaron que “as illas de alivio (illas de quita e pon) chegan moi tarde”, al colocarse pasadas las 18 o 19 horas “cando as habería que colocar ao remate dos servizos de comida dos locais hostaleiros”. El uso de estos recipientes, a pesar de estar destinados a los vecinos/as, “chegouse ao acordo de que os hostaleiros os poderían empregar para así ter onde depositar os restos das comidas”.

Lopes habla de que la intención del Concello parece ser la de tener estas islas instaladas en las calles “o menor tempo posible”, lo que considera “pouco funcional”. Si el motivo pudiese ser el causar molestia a los viandantes, propone que procedan con su retirada y con su posterior colocación. Además, en horario nocturno “xa pasan os camións de Urbaser”.

Recuerda que en los meses de invierno, y más en concreto de lunes a jueves, hay un considerable número de establecimientos que cierran por la noche, “o que os obriga a gardar o lixo no local ou ben a depositalo nos contedores que haxa dispoñibles ou incluso na rúa”. Con respecto a los que no cumplen y dejan la basura en la calle reconoce que se trata de “unha mala práctica”.

Por su parte, el gerente de la Asociación Hostelería Compostela, Ramón García, recuerda que esta asociación fue en su día la única en oponerse al proyecto de recogida de basura en el casco histórico “ao considerar que non era unha proposta viable”.

García recrimina que lo que antes se podía depositar en un contenedor al lado de casa “agora hai que moverse ata outro punto da rúa, o que supón unha gran dificultade para as persoas maiores. Además, coincidiendo con Lois Lopes cree que “non ten sentido instalar as illas de quita e pon a partir da media tarde”. Recuerda, también, que los locales son pequeños “e non teñen capacidade de almacenamento”. En calquera caso asegura “que as illas marchan medio vacías”.

Sin embargo cita lugares como Porta da Pena, hasta San Martiño Pinario, donde sí funciona todo como debería. Esto pasa “polo feito de que hai instalados contedores fixos”.

Ramón García cuenta que “con tan só pasear de noite por rúas do casco histórico como a do Vilar ou rúa Nova” se siguen apreciando “bolsas de lixo con restos orgánicos, montóns de cartón ou plástico”.

A mayores, manifiesta que el sector “tiene interés “por colaborar con el reciclaje para lo que serían necesarios contar con “plan sensatos”. Si bien se trata de un sistema implantado por el gobierno de Sánchez Bugallo, el gerente de la Asociación Hostelería Compostela valora que “o actual goberno terá que sentarse e ver o que se pode mellorar”.

Por la parte de los vecinos, desde la asociación Fonseca transmiten que “o sistema de recollida de lixo non é igual nos meses de verán ca nos de inverno ao falar de distintas cantidades xeradas”.

Su presidente, Roberto Almuíña, denuncia que “os bares están dando comidas como se fosen restaurantes e sacan os restos a calquera hora do día, sen recibir sancións, cando si houbo veciños que saíron perxudicados por este tema”. Aquí se ve una vez más el problema de no tener espacio en los locales para su depósito. “Sacan os bolsóns fóra, cando teñen fixado un horario de recollida concreto”, cuenta. Almuiña añade que estos son “os grandes xeradores de restos orgánicos e non cumplen coa separación recomendadada”, por lo que cree que no se consigue nada por mucho que se incida a los particulares en la importancia del reciclaje .“Debería haber un acordo ao respecto”, afirma.

Con todo García opina que si existe una necesidad de incrementar las frecuencias de la recogida de basura “se faga aumentándolle o custo do servizo aos indicados”.

Dende Raxoi sinalan que “ás 8.00 horas a cidade está limpa”

Ante estas valoraciones, desde el Concello de Santiago recuerdan que “as illas de quita e pon que son de uso doméstico, para a veciñanza e non para empresas, as cales deben acollerse á recollida porta a porta”. Afirman, además, que “ son puntuais as bolsas fóra das illas”. Aseguran que el servicio de recogida comienza a las 11.30 horas, “polo que é lóxico que ás 00.00 horas índa haxa zonas sen recoller”. En todo caso, Raxoi confirma que a las 08.00 horas “a cidade histórica está limpa e recollida polo que o traballo por parte do servizo está realizado”.

Los locales situados en la almendra de la ciudad histórica recibieron en su día un díptico informativo sobre el sistema de recogida de basura basado en el puerta a puerta. En él se informaba de que cada establecimiento recibiría un colector para la materia orgánica, de 60 y 120 litros, y otro para los envases lijeros (botellas, plástico, latas, bricks...), de 240 litros, que se sumarían a los de la fracción resto que ya tienen. “A partir da entrega destes novos colectores deberedes separar o lixo nestas fracción, ademais de continuar coa recollida do cartón pregado e do vidro tal como se está a facer na actualidade”, señala el díptico.

Sobre la propuesta de horarios de recogida se indica que de lunes a domingo los envases se recogen a las 17 h. el papel y cartón a las 20.30, y por último, los restos y materia orgánica a las 23.30 horas.

La compactadora de Fonseca se ha retirado y en su lugar el Concello colocó colectores de manera provisional en horario de 19 a 23.30 horas. En concreto, los colectores de papel están de 22.00 a 06.00 horas.

