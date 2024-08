“Las bragas de mi abuela son mi bandera, un elemento tradicional que enseño con orgullo”

Bewis de la Rosa es el proyecto artístico poliédrico de Beatriz del Monte, en el que trabaja sobre el concepto “rap rural”. Esta artista, que comenzó su carrera musical en 2021, es hoy, a las 21.00 horas, la protagonista de Atardecer no Gaiás, en la Cidade da Cultura.

Define la música de Bewis de la Rosa como “rap rural”. ¿De dónde nace esta inquietud artística?

Aunque yo nací en Madrid, me he criado entre la periferia de la ciudad y mi pueblo materno, Villamayor de Santiago en Cuenca, donde pasaba mi tiempo libre, como veranos, puentes y fines de semana. Yo siempre digo que cuando vives entre dos lugares, no sabes muy bien de dónde eres, porque te pasas el día de un lado para el otro, y aunque vives en Madrid, y eso afecta a tu desarrollo, también has vivido todas tus primeras veces y recuerdos de infancia en el pueblo. Y a eso tenemos que añadirle que me he criado con mis abuelos y he aprendido mucho de ellos. Fueron ellos los que me inculcaron un poco esa afinidad al pueblo. Con los años, he notado que me inclino más por una vida cerca de la naturaleza, y cuando he vivido fuera, siempre ha sido en pueblos, tanto en Asturias, como en Sevilla y en Santander. Y creo que al final, todas estas decisiones y circunstancias han hecho que mi imaginario artístico y mis inclinaciones se centren en lo natural, rural y lo antiguo.

Pero dentro de su ideología, además de la presencia fuerte del costumbrismo, también incluye conceptos modernos como la lucha por el amor no-monogámico y la ecología, por nombrar algunos.

A ver, al final somos hijas de nuestro tiempo, y aunque yo sea una enamorada de lo antiguo también vivo en el presente, dentro de la generación que me ha tocado. Hay temáticas sociales, políticas y medioambientales que me incumben como persona, en las cuales he reflexionado, y que al final he incluido en la ideología de mi obra. Para mí es tan importante el anhelo de lo pasado y recoger todo aquello que se ha desechado y de lo que podemos aprender –ese saber popular– , como que hay algunos de esos saberes tradicionales que debemos revisar y reconstruir la manera de mirarlos.

¿Desde cuando actúa como Bewis de la Rosa?

Bewis de la Rosa nace en 2021, pero yo antes de este proyecto tuve en 2014 una compañía de artes escénicas llamada Malditas Lagartijas y con ella ya desarrollaba trabajo más performativo desde la danza hasta el teatro físico, en los que ya trataba temas como los que hago con este proyecto.

También describe su trabajo como una “investigación poliédrica”, ¿a qué se refiere con esto?

Comencé mi camino con la danza, y luego apareció el teatro físico, pero también he tenido siempre inquietudes como la música y realizar cosas manuales. Siento que esto es algo que se traslada a mi proyecto, y en los momentos de investigación –sobre todo cuando reflexiono cara dentro– encuentro que todas estas facetas artísticas influyen en mi obra.

Y este proyecto, ¿lo ha desarrollado sola?

Todo lo que tiene que ver con la escritura es cosa mía, como las letras de mis canciones y la ideología de la obra. Y luego, en cuanto a la música, he hecho un tándem con el productor G.rams, con el que ya trabajara anteriormente, y como funcionamos muy bien en conjunto, seguiremos colaborando en futuras creaciones. En el proceso creativo de crear la música, yo le aporto ideas, y él es capaz de convertirlas en melodías, ya que es él que sabe de producción de música de los dos. Además, también cuento con un equipo de trabajo para poder llevar a cabo Bewis de la Rosa. Y además, el primer y único disco que he publicado, llamado Amor más que nunca, incluye un fanzine que también lo he realizado yo.

Su primer disco se vende en un formato físico como “No-vinilo-tomatera”; un concepto bastante único.

La verdad es que sí, pero, si lo piensas, también va acorde con mi obra. Los temas que componen el disco son los de la recuperación de las raíces, de entender un poco el territorio y de dónde vienes, del acceso a la tierra y las dificultades de acceso a ella para los más jóvenes, o los conocimientos de cómo cultivarla. Hablando de todos estos temas, no tenía sentido que hiciese un disco al uso, es decir, de policarbonato, y que acabase por ahí tirado sin usar; quería buscarle una utilidad al formato físico que tuviese coherencia con el discurso que componen las canciones del álbum, y de ahí nació la idea del “No-vinilo-tomatera”. En este formato, la persona recibe un póster con un código para adquirir el disco digital, ese fanzine del que ya hemos hablamos –que elabora sobre cuestiones del amor– y un papel de semillas de tomatera con forma de vinilo. Entonces, es como un trampantojo, entre las manos tienes lo que parece ser un disco de singles –en honor a que este disco salió canción a canción–, que en realidad no son más que unas semillas de tomate.

Entonces, Amor más que nunca es una oda a la sostenibilidad?

Sí, pero también toca sobre otros temas. Tanto el disco como el fanzine tratan del amor y del mundo rural, con una fuerte mirada al consumo, analizando cómo consumimos tanto a los afectos como a las personas, y también el entorno.

Asumo entonces que los otros productos de merchandising serán también especiales y llenos de significado.

Pues sí, es un proyecto bastante cuidado y me gusta que todo vaya acorde al discurso. Por ejemplo, en el escenario de mis conciertos, monto siempre un tendal donde cuelgo las bragas de abuela. Y es que de pequeña, me decían que la ropa interior debía ir entre las sábanas para que no se viera, que debía esconderla, y yo he hecho de ellas mi bandera. Esas bragas grandes de algodón expuestas ante todo mi público son mi forma de simbolizar que la vida son las bragas de mi abuela y el resto de banderas no me representan, ningún otro símbolo puede explicarme tan bien como eso. Entonces, como bandera, también tengo de merchandising bragas con frases como “rompo la rutina monógama del patriarcado” y “amor más que nunca”. También tengo unos mandiles, pero porque es algo que llevo en todos mis conciertos, que se hicieron para una ocasión y ya se convirtieron en parte de mis productos. ¡Ah! Y también fundas de almohadas, para que duermas con tus amores o tú sola.

Atardecer no Gaiás: Bewis de la Rosa y Alarido Como todos los jueves y viernes de los meses de julio y agosto, la Cidade da Cultura ha acogido dos conciertos por semana. Todas las actuaciones son libres y gratuitas. Esta será la penúltima semana de actuaciones dentro de este ciclo. Bewis de la Rosa actúa hoy, jueves 21 , a las 21.00 horas en la plaza central de Gaiás, una actuación con claras referencias a la tradición que entrelaza música, danza y performance.

, a las 21.00 horas en la plaza central de Gaiás, una actuación con claras referencias a la tradición que entrelaza música, danza y performance. Alarido tocará mañana, viernes 22, a la misma hora y lugar que Bewis. Alarido es la apuesta pop, punk, electro, house y de “jajas” de Andrés Agulla Mosteyrin y Joel Blanco.

Entonces, los asistentes al concierto se pueden esperar la presencia de sus bragas en el escenario del Gaiás.

Obviamente, siempre van conmigo y explico su significado en mis shows. Esta será mi segunda vez actuando en Santiago, ya que estuve anteriormente en la Sala Capitol. Tengo que decir que me encanta el público gallego, porque el primer concierto que hice en Galicia fue en el Agrocuir de Ulloa, aunque ya había tocado antes con otros de mis proyectos por Galicia, y al final he creado comunidad con los artistas gallegos y también me he llevado muy buena experiencia del público. Tengo muchas ganas de ir ahora al Atardecer no Gaiás, porque mi experiencia en la Sala Capitol fue muy íntima, y estoy ilusionada con poder experimentar ante un público más grande. Además, he visto el resto del cartel, y me parece un lujo poder formar parte de este festival.

¿Qué puede esperar una persona que asista hoy al concierto?

Yo siempre animo a que la gente venga al concierto, porque aunque conozcas las canciones o ya me hayas visto en directo, la música tiene esa magia de no ser repetitiva y de que nunca dos espectáculos son iguales. Yo siempre estoy cambiando cositas de mis performances, porque siempre encuentro camino que me inspiren. En este concierto también tengo planeado tocar canciones nuevas que van a salir ahora a partir de septiembre. Son parte de una ampliación del disco Amor más que nunca, que se llamará Puchero de recena, y contará con tres canciones nuevas.