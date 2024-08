Os semáforos da praza Roxa manteránse en ámbar para desconxestionar o tráfico

O PP compostelán denunciou este mércores o “apagado” dos semáforos do Ensanche, máis concretamente os que se atopan na contorna da praza Roxa. Segundo o edil Adrián Villa nesas rúas “existe unha rede semafórica que, da noite á mañá, foi apagada”. Unha situación que segundo o concelleiro “está a causar problemas de seguridade nos peóns e vehículos”, xa que determinados elementos de mobiliario público (pantallas de terrazas ou colectores) impiden unha boa visibilidade dos pasos de peóns.

Dende o departamento de Mobilidade do Concello, explicábase que a decisión de poñer a funcionar en ámbar intermitente estes semáforos se adoptou dende o 15 de decembro de 2023. “Ao igual que noutras zonas do Ensanche, tomouse a decisión de mantelos en ámbar permanentemente para desconxestionar o tráfico nesta zona, no que afecta á circulación de peóns e ao tráfico rodado”.

Segundo as informacións do Goberno bipartito, esta medida “está dando como resultado que os condutores sexan conscientes de que pasan por un paso de peóns sen necesidade de parar se non é preciso, rematando cos atascos e mellorando a mobilidade”. Uns datos que dan frontalmente coa denuncia do Partido Popular. Así e todo, dende Raxoi afírmase que se trata dunha “mellora na mobilidade” para a que está previsto que os semáforos da praza Roxa sigan “funcionando en ámbar permanentemente”.

Mellorar a seguridade na rotonda inferior do Restollal

Na nota de prensa remitida onte aos medios, o concelleiro Adrián Villa (PP) solicitoulle ao BNG e ao Goberno de Goretti Sanmartín “que poña en marcha as medidas necesarias, co fin de velar pola seguridade de peóns e vehículos na rotonda inferior do Restollal, concretamente, a que comunica a propia avenida nos dous sentidos de circulación coas rúas Luís Iglesias e José Antonio Souto Paz”.

Segundo explica o edil Adrián Villa, na mecionada rotonda “levamos comprobados diversos sustos e, máis recentemente, o atropelo a un peón”. O concelleiro do PP quixo remarcar no seu comunicado que “os cruces son moi perigosos, pola evidente falta de visibilidade” tanto para os vehículos que entran nesa rotonda coma para as persoas que van camiñando. “Ambos cruces de subida e de baixada a esta rotonda inferior desde a rúa do Restollal contan con pasos de peóns xusto á mesma altura que o muro da estrada superior”, explicou Villa, “o que imposibilita a visibilidade”. O concelleiro popular tamén puxo a atención na coincidencia de que tamén nesa altura está localizadas as paradas de bus urbano, “o que provoca que aínda se complique máis o paso por esta zona”.

Ante esta situación, o edil Adrián Villa esixiu no nome do Grupo popular que o Goberno local adopte “medidas urxentes” para resolver esta situación de inseguridade. Dende o PP proponse tamén, no camiño de resolver o problema que denuncian, a instalación de “pasos elevados ou a instalación de semáforos que sirvan para reducir a velocidade do tráfico e que garantan a seguridade dos peóns á hora de cruzar, xa que un día o susto pode ser maior”, recalcan.