Información a pé de rúa no camiño de lograr un turismo respectuoso coa veciñanza

Dende este venres as rúas de Santiago, nomeadamente os arredores da Catedral, contan con novo tipo de informadores turísticos. Até o de agora estabamos afeitos aos guías que ilustran e acompañan grupos de peregrinos e turistas pero dende este venres e até o 6 de outubro tamén nos acostumaremos ás parellas informadoras da campaña Fráxil, deseñada para concienciar os visitantes en chave de turismo consciente, respectuoso co patrimonio e mais, e sobre todo, coa vida da veciñanza.

Trátase de dez informadores que se moverán en parella polos lugares de maior concentración de visitas –prazas do Obradoiro, da Quintana, da Inmaculada, de Praterías e accesos ás mesmas así coma Concheiros e rúa de San Pedro, por seren a entrada á cidade dos peregrinos que realizan o Camiño francés–. O labor destas parellas é o de recibir e informar os camiñantes que chegan á cidade e para iso contan con tablets coas que amosar contido informativo e sonómetros –medidores de ruído– cos que explicar aos grupos de peregrinos e turistas ruidosos ou cantareiros o nivel de decibelios ao que están a someter a veciñanza.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibiu no salón verde do Pazo de Raxoi o equipo de informadores e, entre outros asuntos, explicoulles que aínda que se trate dunha campaña dirixida aos visitantes da cidade, en realidade, “está pensada para a xente que vive aquí, para garantir o equilibro e a convivencia entre as persoas que nos visitan e a veciñanza”. Sanmartín puxo tamén o foco en que o obxectivo final da campaña Fráxil é o de traballar “para cambiar o modelo turístico”, centrándoo na “sustentabilidade, no respecto, na concienciación e na sensibilización” e apostando pola calidade do perfil de visitante.

As parellas informarán a pé de rúa entre as 9 e as 13 horas todos os días, nos arredores da Catedral e nas catro entradas do Camiño de Santiago: a do francés, do portugués, do inglés e da vía da prata, así coma nos principais puntos turísticos do centro histórico. Segundo informa o Goberno local, ademais, “estableceranse unha serie de quendas para que podan informar de xeito directo ao maior número de posible de persoas”.

O Goberno local busca con este novo elemento da campaña Fráxil conseguir descentralizar os fluxos turísticos, concentrados nos arredores da Catedral compostelá, promovendo que o visitante se achegue tamén ás zonas verdes da cidade e ao Ensanche e informando, entre outras cousas, de que precisamente neste barrio compostelán –na praza de Vigo– foi onde naceu unha figura de tanta relevancia na historia das letras galegas e españolas coma Rosalía de Castro. Promover o comercio local e de proximidade, fundamentalmente no Ensanche, é outro dos obxectivos que se fixa o Goberno bipartito con esta iniciativa.

Como xa defenderan noutras ocasións tanto a alcadesa coma a titular de Turismo, Míriam Louzao, a elección dos 45 días nos que os informadores circularán pola cidade histórica débese aos datos estatísticos que manexa o Concello e á cifra de compostelas entregadas. Segundo Sanmartín, as datas de maior afluencia de visitantes e peregrinos, lonxe do que pensa a maioría da veciñanza, non son no mes de xullo senón que se concentran entre a segunda quincena de agosto e o mes de setembro, con case 70.000 compostelas entragadas nesas datas en 2023, mentres no mes anterior do mesmo ano a cifra foi menor en 10.000 persoas.

Fráxil, unha campaña en colaboración co sector

Segundo informan dende o Pazo de Raxoi, a campaña Fráxil vai máis alá deste informadores que agora rúan pola cidade histórica ou dos paneis informativos que xa levan tempo instalados en lugares destacados para os visitantes, como pode ser a Alameda. Así, a concelleira Míriam Louzao mantén encontros sectoriais periódicos co sector turístico, dende os establecementos hostaleiros e hoteleiros ás empresas de guías turísticos.

Neste último caso, os profesionais que reúnen cada día no Obradoiro os grupos máis numerosos de visitantes, están comprometidos a informar os seus clientes consonte á campaña Fráxil e ás pautas de respecto patrimonial e veciñal, mais tamén no que se refire o volume do ruído. Así, a maior parte dos grupos que acompañan os guías turísticos poden verse con dispositivos de son que evitan o emprego de altavoces.

A campaña “non chega a tempo” segundo o PP

Dende a bancada popular a incorporación dos informadores á campaña Fráxil chega tarde. Segundo a concelleira María Baleato, ademais, esta iniciativa do Goberno bipartito para distribuír os fluxos turísticos na cidade peta de fronte coa celebración de actuacións coma as dos eventos Feito a Man e Festival C. Baleato denuncia a “sen razón e incoherencia do BNG, que leva barras de bar e barrís de cervexa ao pé da Catedral e despois gasta os cartos dos veciños e veciñas de Compostela contratando persoal, fóra de tempo, para desconxestionar a cidade histórica, tal parece que nos estean tomando o pelo a todos”.

María Baleato e o seu grupo consideran que “sempre é unha riqueza a celebración de eventos culturais de diferentes materias” na cidade “pero, resulta sorprendente e contraditorio que sexa o BNG o que dea permiso para organizar actos, con ruído e cervexa, na mesma praza de Praterías”. Segundo a edil, a combinación destes eventos coa campaña Fráxil “non parece a mellor maneira de ‘desconxestionar’ o zona vella”.

“Os nacionalistas levan máis dun ano dicindo unha cousa e facendo todo o contrario, quéixanse do ruído que fan os turistas, que impiden o descanso da veciñanza, e organizan un concerto nunha das prazas máis céntricas, o que contradí ao espírito e a letra do que, aparentemente, pretenden defender”, subliñou Baleato.

A edil do PP reclama que no Pleno do mes de xuño o seu grupo advertía “de que o programa de informadores para visitas alternativas por Santiago non chegaría a tempo para este verán e o noso vaticinio, por desgraza, cumpriuse e estamos, hoxe, día 23 de agosto, presentando a bombo e platillo a posta en marcha deste servizo”. Unha data que o Executivo de Sanmartín defende por ser setembro o mes con maior número de compostelas entregadas, segundo os datos do ano pasado.

O PP pídelle ao Goberno local “un pouquiño de coherencia, xa que son, eles mesmos, os responsables de atraer á xente só á cidade histórica e gastan os impostos dos composteláns en xente repartindo mapiñas –en referencia ao folleto Compostela é máis–, esquecendo a cantidade de prazas, barrios e parroquias que estarían encantadas de contar con este tipo de eventos”.