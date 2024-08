Once ciclos de FP de Santiago impartiranse nunha lingua estranxeira o próximo curso

Un total de 11 ciclos de Formación Profesional de cinco centros de Santiago desenvolverán parte do seu currículo nunha lingua estranxeira no curso 2024-25. Trátase do ciclo de grao superior de Guía, información e asistencia turísticas (inglés en primeiro e francés en segundo), que se impartirá no IES Plurilingüe Rosalía de Castro. A este súmase Laboratorio de análise e de control de calidade, en inglés, que se impartirá no CIFP Politécnico de Santiago. No CIFP Compostela haberá catro ciclos plurilingües: Preimpresión dixital; Xestión de aloxamentos turísticos; Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración. Están incluídos na modalide de grado superior, a excepción de Preimpresión dixital e todos incluirán o inglés na súa formación.

A maiores súmase Sistemas microinformáticos e redes (portugués); Administración de sistemas informáticos en rede (portugués); Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (inglés) e Desenvolvemento de aplicacións web (inglés), do IES San Clemente. O primeiro e de grao medio e os restantes títulos de grao superior.

Por último, o IES A Pontepedriña ofertará o ciclo de grao superior en Comercio internacional en inglés.

A nivel Galicia, serán 147 os ciclos e mestrados de Formación Profesional de 31 centros os que o próximo curso académico incluirán outros idiomas na súa formación.

A Xunta publicou recentemente no DOG a resolución definitiva pola que se autoriza a incorporación dun total de 75 ciclos formativos e cinco mestrados plurilingües novos que comezan a partir de setembro, e que se engaden aos 67 que xa comezaron o ano pasado e que continúan no segundo curso. En 66 deles a formación realizarase a través de módulos en inglés, algúns deles combinados con outros idiomas como son francés, italiano ou alemán, e en sete a formación será impartida en portugués.

Eugenia Pérez: “Promóvese unha maior inserción laboral, dentro e fóra das nosas fronteiras”

A partir destes datos, a directora xeral de FP, Eugenia Pérez sinala que a aprendizaxe de linguas estranxeiras é “unha necesidade” en todos os niveis educativos. No caso das ensinanzas de FP, “é preciso que os titulados conten con ferramentas que lles permitan dar resposta a un tecido produtivo galego altamente internacionalizado”.

Deste xeito, Pérez transmite que “o programa de plurilingüismo supón unha mellor cualificación para o alumnado, ao tempo que se promove unha maior inserción laboral para estes titulados, dentro e fóra das nosas fronteiras”. Son as propias empresas colaboradoras da FP, segundo sinala a directora xeral de FP, as que expresan a necesidade de “contar con profesionais cualificados para manexar outras linguas no actual contexto globalizado”.

Por ese motivo, e a maiores do programa de ciclos plurilingües, a Xunta tomou a decisión de incorporar un módulo de inglés autonómico no ano 2019 a todos os ciclos de FP Dual e en todos os títulos implantados a partir dese mesmo ano. A maiores, e no marco da nova normativa de Formación Profesional, a Xunta vai duplicar o inglés nos ciclos formativos a partir do vindeiro curso 2024-25 con respecto do mínimo establecido polo Ministerio de Educación. “Imos manter o módulo de inglés autonómico implantado en 2019 e, adicionalmente, vaise incorporar o novo módulo de inglés que inclúe a nova normativa”, explica en detalle Eugenia Pérez.