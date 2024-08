“En calquera outro idioma, a mensaxe de Ruxe Ruxe perderíase”

Ruxe Ruxe é unha desas bandas galegas das que queiras –ou non– algunha canción delas tes que coñecer. Esta banda de rock bravú leva dende 1996 dando guerra con concertos e novos traballos nos que experimentaron con diferentes temáticas e estilos. O líder do grupo José Víctor Neira Calzadilla, máis coñecido como Vituco Neira, comezou Ruxe Ruxe cuns compañeiros do instituto, e segue a día de hoxe sendo voz e guitarra da banda, á que se uniron músicos co paso do tempo. E hoxe, a agrupación, dará o seu único concerto do verán na Quintana no Feito a Man, ás 23:30 horas.

Este é o único concerto que vai dar Ruxe Ruxe en todo o verán en Santiago, non si?

Si, de feito, creo que é o único concerto do verán en Compostela, e agora que o penso, non sei se o é o único en todo o ano. Vaia, non botara eu esas contas, creo que dende que presentamos disco no 2023 e tocamos na praza da Quintana no Composfest, nas festas da Ascensión, non volvéramos a Santiago.

E por que no Feito a Man?

O Feito a Man –para nós e para todo Compostela– é o festival con maior carga emocional e poética. Eu creo que este evento é moi grande, e por riba de todo, moi auténtico, porque está conectado con todas as veas culturais da cidade, como toda a parte da hostalería de zona vella, que é tan importante para a música de esta cidade. E polo menos no noso caso, o mellor é poder tocar a pé da rúa, sen grandes equipos e sen distancias entre ti e a xente que te está a escoitar. Polo que, a nós fainos moita ilusión –como se pode observar–, e sempre nolo fixo en anteriores edicións nas que participamos. Igual para nós é o máis natural estar nun festival con estas características, que é onde estamos coma público.

E ademais coinciden con Brian Brody, co que presentaron disco na Capitol.

Si, e ademais vimos de facer unha xira por Irlanda con el e coa súa banda, e é un músico brutal co que mantemos unha boa relación de amizade. A ver se somos quen de convencelo –que eu creo que si– para que cante con nós na actuación de hoxe. E como non, o día seguinte iremos todos correndo a velo tocar alí no Embora. Tamén acabamos de gravar un disco no que colabora con nós, que sairá a primeiros do ano que ven, aínda que non podemos falar moito do álbum de momento.

Dende que comezou Ruxe Ruxe, o grupo mantivo a personalidade ’musical: rock e ska, con esa actitude punkarra.

Si, mais a nosa música evolucionou cos anos, pero ao final facemos o que nos sae. Somos vítimas da música que nos prestou toda a vida e que escoitabamos. Non inventamos nada, pero temos claro que a nosa aposta é facer a música máis honesta que poidamos con nós mesmos; e tamén coa idea de aprender, e ir evolucionando coma músicos.O obxectivo é algún día facer una súper-boísima canción –ou disco–, que estea ao nivel das bandas que nos escoitabamos e admiramos. Pero iso é dificilísimo, porque os Clash xa existiron, os Pogues tamén, ao igual que os Pistols; pero nos ímolo intentar igualmente.

Algúns considerarían que xa acadaron iso.

Pode ser, pero nos propoñémonos facer temas mellores e evolucionar.

Sentímonos máis cómodos en festivais coma o Feito a Man, xa que é a pé de rúa e podemos estar máis preto da xente

Ao final xa teñen unha traxectoria e un público fiel, pero a veces un pregúntase se os músicos que xa teñen un percorrido, se non se cansan de tocar as cancións favoritas dos fans.

Aínda que poda dar a impresión de que levamos moitos anos tocando as mesmas cancións, non é a impresión que temos. É certo que temos temas como Non temos medo e un par máis que as tocamos sempre, pero pasámolo moi ben interpretándoas e tamén é un pouco como botar o rixón ao fondo do mar, mola agarrarse ao que es. A nós préstanos manter o que era o grupo fai vinteoito ou vintesete anos. Pero realmente, aínda o outro día estabamos botando contas do repertorio que imos tocar na praza da Quintana o venres, e o 80% das cancións teñen menos de catro anos, e incluso algunha inédita do próximo álbum que presentaremos. Ao final, estamos tocando temas que son máis ou menos recente para nos.

E asumo que tamén estará o último single que sacou o grupo, Altri nom!, ese berro punkarra. Que nos pode contar deste novo tema?

O proceso creativo de cancións coma esta veñen da rabia e das ganas de sumarte a ese berro colectivo que está invadindo todo o país. Intentamos transmitir que para nós esta situación trátase de que aquí os intereses duns poucos antepóñense ao que é de todos pola pura posibilidade sacar algo diñeiro ou vantanxes, e intentamos contar isto da maneira máis simple e menos poética posible, exactamente como nos o sentimos. Cancións coma esta son moi urxentes e non necesitan demasiado traballo de produción, porque préstanos que sexa así, cun mensaxe fácil de comprender e que soe ao que ten que soar, unha manifestación de seis persoas de Aríns que están en contra de que monten aquelo alí arriba.

Como sinten que evolucionou o seu público cos anos?

Co paso dos anos, notamos que houbo épocas moi boas –onde enchíamos a calquera sala do país– e outras onde a cousa non funcionaba tan ben. Ao final, este é o verán 28 do grupo, cos seus vaivéns de popularidade. Hai xente que se fixo vella con nós, algúns foron desaparecendo dos concertos, pero tamén foi emerxendo xente nova, que para nós é unha marabilla, porque sentes coma que aínda fas cousas que lle interesa á xente. Para nós, isto sempre foi un exercicio egoísta, se hai moita xente nos concertos, fantástico; pero se hai menos público temos que ser aínda mellores.

Como no 2022, cando no Resurrection Fest houbera pouca xente, pero ao final o público converterase nunha pista de baile.

O do Resu foi moi bonito, porque a pesar dos problemas cos horarios, ao final tocaranos actuar ao mesmo tempo que Electric Callboys, e hai moita xente que se decantou por eles, por iso de que a Ruxe Ruxe pódelos ver noutras ocasións. Pero os que estiveron, que foron unha parroquia moi fiel, converteron o concerto en toda unha festa. E a modo anecdotario, podemos presumir que fixemos un concerto na praza da Quintana o ano pasado, e dou días antes tocaramos nun local da zona vella pequeniño, para non máis de quince persoas. É simpático, porque tocamos na cidade no sitio máis pequeno e no sitio máis grande na mesma semana, e para públicos ben diferentes.

E por que apostar pola música en galego?

Para nós non foi nunca unha aposta, simplemente non hai outro camiño. Se fixeramos cancións en castelán, sería como desnaturalizar a nosa mensaxe, algo así coma que Ruxe Ruxe perdería o seu significado en calquera outro idioma. E isto non ten que ver con situarse politicamente, lingüisticamente ou culturalmente; ten que ver con unha cousa máis íntima, de poder expresar a nosa música da forma máis directa e natural. E nós tocamos en moitos sitios fora do país cantando en galego, e non só non houbo ningún problema, se on que xogou o noso favor. Xa o dixo Rómulo dos Diplomáticos, cando lle preguntaran por esta mesma cuestión, e el respondera “por cuestións puramente comerciais”, e encantoume esa resposta, así que nós tamén: por unha cuestión puramente comercial, vendemos máis discos cantando en galego.

Que agarda no futuro para Ruxe Ruxe?

O ideal sería parar o tempo e que Ruxe Ruxe sexa eterno, pero sabemos que isto non vai ocorrer. Polo que o que queremos é que todo siga así, un millón de anos máis, e gozalo moito moito; que esa é a idea básica do grupo. E presentar o disco e facer unha xira, e máis tarde asaltar a toda a festivalada do país, que está moi difícil para os grupos de rock ultimamente, porque tamén as tendencias son as que son. E claro, querémoslle ensinar ao público o que estamos facendo a día de hoxe, porque somos un grupo renovado con un son novo. Sentimos que cos grupos que levamos uns cantos anos cométese un erro terrible, porque non se lles da a oportunidade de ensinar o que fan novo, a xente quédase co que fixeron fai vinte anos e xa non lle acepta o traballo máis recente, cando, cada disco, é un mundo novo.