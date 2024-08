Santiago prepárase para recibir os 665.000 euros que Audasa debe aboar polo pago total do IBI

Este ano entra en vigor a “caducidade” da bonificación do 95% do IBI (Imposto de Bens Inmobles) da que se beneficiaba Audasa –concesionaria da conservación e explotación da autoestrada AP9–, co que o Concello de Santiago pasará de percibir 35.000 euros a unha suma de 665.000, ao deixar de cobrar tan só un 5% do imposto e ingresar o 100% da contía.

Este beneficio de que gozaba Audasa remóntase á Lei de Autopistas –lei franquista ratificada en 1972–, que obrigaba aos concellos a cobrar tan só o 5% do IBI á empresa. En 2000, o Real Decreto 173 que modificou esta lei incluía a cláusula de caducidade da bonificación a partir do 19 de agosto de 2023.

A cifra de 665.000 euos, segundo explicaba este xoves a alcaldesa Goretti Sanmartín, “vai permitir ao Concello dispor de recursos adicionais para mellorar os servizos públicos e as infraestruturas locais”. A rexedora remarcou o importante incremento de ingresos que vai supoñer o pago íntegro do IBI por parte de Audasa, destacando que a contía se aproxima aos 700.000 euros. Sanmartín informou tamén de que “o Concello xa remitiu de oficio, sen necesidade da realización de xestións previas, este recibo”.

Un total de 38 concellos poden beneficiarse desta medida

Os concellos polos que decorre a AP-9 e, por tanto, beneficiarios da cancelación desta bonificación de 95% no pago do IBI son un total de 38, dos que a maioría, 22 deles reuníronse a comezos de ano no Concello de Abegondo –a convocatoria do seu rexedor, José Antonio Santiso– para estudar cun “consulting de Madrid a importante porta que se abre para os concellos que soportan estas infraestruturas e reclamar o pago íntegro do imposto”.

Os letrados de Gonzalo Abogados xa reclamaran en 2017 o cese da bonificación ante a Comisión Europea por encargo de Abegondo, Betanzos, Ferrol e Miño mais sen logralo. En xaneiro de 2024 ofrecéronlle aos representantes dos 22 concellos reunidos a elaboración de informes a medida “e incluso acudir aos tribunais se fose necesario”. Sen embargo, atendendo o Real Decreto 173/2000 iso non foi necesario, senón que simplemente se require “que o concello xire os recibos coa cantidade correspondente ao 100% do IBI”.

Ademais de poder facelo o propio Consistorio tamén as deputacións se encargan da xestión para aqueles concellos que teñen delegada esta competencia. No caso da Deputación da Coruña, este organismo confirmaba en xaneiro que de ser preciso liquidaría “o 100% do imposto nos 18 concellos que cruza a autoestrada e que teñen delegada esta xestión de cobro: Santiago, Teo, Oroso, Padrón e Ames”.

Audasa: incremento de custos fronte ás cifras de recadación

Coa caducidade da bonificación do IBI, Audasa –Autopistas del Atlántico Concesionaria Española S.A.– conta que terá que realizar este ano un pagamento que se elevará aos sete millóns de euros, nos 38 concellos polos que pasa a AP-9. Unha cifra que torna case insignificante á vista dos ingresos obtidos pola concesionaria no primeiro trimestre de 2024: 96,6 millóns de euros, récord absoluto nas contas de Audosa, resultado dunha intensidade media diaria de tráfico na autoestrada superior aos 24.700 vehículos.

En 2023 o dato fora de 89,7 millóns, cifra que supón un incremento interanual do 7,7%, unha taxa dúas veces superior ao IPC –índice de prezos ao consumo–.

