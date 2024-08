Senda Santiago-Milladoiro: o PP denuncia o “teimudo rexeitamento” do BNG

A concelleira do PP María Baleato denunciou onte que “o teimudo rexeitamento” do Goberno do BNG á senda Santiago-Milladoiro é unha “liorta baleira” que só se debe a que “foi unha idea do líder do Partido Popular”. Nesta liña, Baleato defendou que o proxecto “é o mellor exemplo do que pode conseguir un goberno de Borja Verea, que acadou dende a oposición un investimento de 13 millóns de euros”.

Para a edil, opoñerse á construción desta vía “é poñerse de costas a un futuro verde, sostible e alternativo, pero o BNG, cos seus socios, parece querer insistir en decepcionar aos veciños e veciñas de Compostela”. O PP defende que “o compromiso coa mobilidade alternativa precisa dunha clara vontade das administracións”, polo que non é coherente “a postura dos nacionalistas” poñendo en dúbida a necesidade de conectividade. “Pero o BNG está máis conforme con treitos de carrís bici que non levan, nin chegan a parte algunha”, remachou Baleato.

A concelleira definiu as políticas do Goberno de Sanmartín como “letais contra a mobilidade do futuro de Compostela” e defendeu que o informe de Patrimonio en canto ao paso da senda polo barrio de Conxo “é favorable”, ademais de ser “unha infraestrutura necesaria e desexada polos santiagueses”. Opinión que se contradí coa de Raxoi que lle lembra ao Partido Popular que “a maioría da Corporación –PSdeG, Compostela Aberta e BNG– é a que se opón a que pase por lugares que merecen protección e especialmente sensibles dende un punto de vista simbólico para Compostela, defendendo os intereses xerais e os da veciñanza da contorna”.

Así mesmo reafírmanse en que o Concello “xa se opuxo no seu momento a este proxecto de senda e defendeu trazados alternativos de maior eficacia e menor afectación”.