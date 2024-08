Os socialistas acusan de “desleixo” coas zonas verdes da cidade ao Goberno local

O voceiro do Grupo socialista no en Raxoi, Gonzalo Muíños, acusou este xoves o Goberno local de “desleixo” coas zonas verdes da cidade. O edil cualificou así a actitude do bipartito nun comunicado no que lle reclama a limpeza do parque Mosquera Pérez no barrio de Vista Alegre, unha cuestión que o PSOE levou ao Pleno do mes de abril a través dun rogo.

Os socialistas denuncian que catro meses despois o Goberno de Sanmartín non fixo no parque ningunha actuación, o que contribúe a un empeoramento da súa situación: “abandono dos xardíns e importantes fochancas”, polo que se reclama que se “acometan actuacións de rebacheo na rúa que cruza o parque mentres non se poida proceder ao seu asfaltado”.

Dende Raxoi asegúrase a este diario que “nos vindeiros días está previsto revisar as necesidades de acondicionamento puntual” no parque. Muíños aféalle ao goberno que estas actuacións son “do día a día e non habería que reclamalas”.

O PSOE tamén denuncia o estado das beirarrúas de Pelamios, “con grande número de lousas soltas” que supoñen “un perigo, sobre todo, para as persoas maiores e con problemas de mobilidade”.