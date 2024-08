“Para mí, tocar en el Feito á Man era un sueño, y este año pude actuar dos veces”

Hoy se acaba la vigésimo primera edición del Feito á Man, el festival de la diversidad musical que trajo artistas de todos los estilos a las calles de Compostela en el mes de agosto. Y una de ellas, que además ha actuado doblemente en este certamen, es la artista compostelana Gloria Pavía. Esta música, galardonada con el Premio Martín Códax a mejor artista emergente, ha participado en el cartel con Copos de Avena, un proyecto de Héctor Agulla, y en dúo con Rafa Morales, con el que actuó ayer por la noche en la Praza de A Quintana.

En el concierto de ayer tocó como Gloria Pavía con Rafa Morales, ¿no?

Sí, se trata de un proyecto a dúo entre los dos, que comenzamos en 2022. Es una mezcla entre bajo y voz, que nos gusta mucho como suena,porque yo tengo la voz aguda, y queda muy guay con el bajo grave.

El EP que ha sacado, Novas flores, ¿es también un trabajo con Morales?

No, pero fue a partir de esta obra que comenzamos a tocar juntos. Novas flores es mi primer EP, que gravé junto con Dani Liñeira. Al final, esta colaboración no pudo continuar porque Liñeira tenía otros compromisos, así que, en uno de los conciertos que hacía con Pablo Seoane –pianista compostelano–, este se puso enfermo y acabé tocando con Morales.

Pero debió funcionar porque seguís actuando juntos.

Lo que hacemos Morales y yo es muy intenso. De hecho, si escuchas en Spotify mi música y luego la vuelves a oír en un directo, cambia completamente.

¿Y eso?

Pues porque Morales y yo a dúo nos volvemos muy intensos y, además, improvisamos mucho. Por ejemplo, en este concierto que dimos el viernes, la mayoría del repertorio eran canciones mías –en el sentido de que yo las compuse–, pero al final se convierten en temas de los dos porque nos acompañamos en la improvisación el uno al otro.

Ahí se puede ver el alma del jazz en vuestra música.

Sí claro, es que si tuviera que ponerle una etiqueta a mi estilo, no podría. Me formé con el jazz, y asumo que esto influye en mi modo de componer y tocar; pero cualquiera que escuche mi música se dará cuenta de que es pop de cantautor. Al final, hago lo que me gusta y lo que me es natural. Por ejemplo, tocar con Seoane a mí me cambió mucho la forma de ver la música, y cada persona con la que colaboro me aporta muchísimo a lo que al final es mi estilo.

¿Y cómo ha sido poder participar en el Feito á Man?

Pues para mí ha sido un sueño cumplido. Yo llevaba queriendo participar toda mi vida y me hizo mucha ilusión no participar una, sino dos veces, primero con Copos de Avena y también con mi movida. Es que me parece que este festival representa el alma musical de Compostela.

¿A qué te refieres?

Pues, para explicarlo bien, yo soy una persona que muchas veces, cuando me aburro o me encuentro mal, lo que me pide el cuerpo es ir a un concierto. Y Santiago siempre está lleno de música, si andas 20 o 40 minutos, encuentras conciertos o música en directo todos los días de la semana. Al final, hay un sinfín de locales y ciclos musicales, y mucha variedad de artistas en la ciudad.

¿Alguno con el que quiera colaborar en el futuro?

Pues muchísimos, pero si tengo que decir un nombre... Pilo Sierra. Pero hay tantos artistas tan increíbles en Compostela, que es difícil decir sólo un nombre, y seguro que cuando lea esto, me acuerdo de otros.

¿Veremos algo nuevo de Gloria Pavía en el futuro?

Morales y yo estamos pensando en hacer un trabajo en conjunto, para el que ya tenemos los temas compuestos, pero aún no empezamos a grabar. Lo único seguro es que será música de bajo con voz.