Radiografía del empleo en Santiago: hostelería y comercio, los sectores que más contratos generan

La evolución del empleo en Santiago durante el año 2023 mantuvo la tendencia de los ejercicios anteriores. La hostelería y el comercio se mantuvieron como los sectores que mayor número de nuevos contratos generaron, con un 35,6% del total. Así lo recoge el boletín anual del mercado de trabajo municipal, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cifra en 46.442 el número de contrataciones registradas, de las cuáles 16.437 se produjeron en actividades relacionadas con servicios de comidas y bebidas (7.154), comercio al por menor (4.999) y servicios de alojamiento (4.284).

A consecuencia de ello, el informe refleja que la profesión en la que más acuerdos se rubricaron fue la de camarero con un total de 7.917, lo que representa un ascenso del 1,10% con respecto al año anterior en un contexto general en el que la variación interanual de los contratos y de cada actividad, en particular, tiende a la baja. Así, en segunda posición se sitúa el puesto de vendedor en tiendas y almacenes con 3.250 contratos y un 10,37% menos.

El informe refleja un aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social del 3,08% hasta situarse en 70.577, y un descenso interanual del paro registrado del 10,26% que deja la cifra en 3.989 personas desempleadas. Al mismo tiempo, el número de nuevos contratos fue un 9,75% menor que en el 2022. En base a estos datos, el secretario de organización de CIG-Compostela, Renato Núñez, apunta que se podría hablar de “unha ralentización da situación do emprego, pero hai que ter en conta que hai algunha valoración que fala de que iso se debe a que hai unha estabilización”.

Contratos temporales

Sin embargo, Núñez señala que aunque los números parecen “prometedores”, existe una alta cantidad de contratos temporales, que representan el 70,5% de los registrados durante el año y alcanzan los 32.767, mientras que se firmaron 13.675 indefinidos. Del mismo modo, indica que “estanse facendo contratos fixos discontinuos e hai unha menor taxa de desemprego, porque esas persoas aparecen como traballadoras en activo” aunque no estén ocupadas todo el año.

El sindicalista también pone el acento en el hecho de que la hostelería y el comercio sean los sectores con más contrataciones junto a las actividades de creación, artísticas y espectáculos, que contabilizaron el año pasado 4.798 nuevas altas. Núñez recuerda que “son precisamente os sectores que teñen ese tipo de contrato estacionario e non aparecen como persoas desempregadas”. Por ello, insiste en que “o que hai como dato subxacente é que ese tipo de contrato é precario, os temporais que agora se tornaron fixos discontinuos seguen traballando pouco tempo e non cubren as súas necesidades”.

El secretario de organización de la CIG sostiene que las personas sujetas a este tipo de vínculo laboral “están nunha situación incluso máis feble da que tiñan antes, porque hai persoas que ao terminar un contrato tiñan un dereito a indemnización por finalización do mesmo. Neste momento non a teñen, terminan de traballar, saen e están á expectativa dunha nova chamada”. En esta línea, ahonda en la dificultad que supone realizar un proyecto de vida. “Non se poden permitir a compra dunha vivenda ou dun coche, en determinados traballos de fixos discontinuos non te podes permitir nin sequera comprar un patinete porque os prezos están como están e non tes garantía de canto tempo vas percibir un salario”, destaca.

Un tercio de la afiliación

El informe pone de manifiesto también el peso que mantiene el sector público en el empleo en la capital gallega, ya que las actividades sanitarias (9.524), la administración pública (6.442) y la educación (6.362) abarcan un 31% de la afiliación a la Seguridad Social y suben con respecto al año anterior. A continuación figuran los sectores del comercio, que presenta un ligero descenso, y la hostelería. En este apartado, Núñez remarca que se da un número importante de contratos en el sector educativo, con 2.392. “Hai moita xente que está nesa situación precaria de que traballan ata que acaban as clases e despois teñen que volver ser contratados todos novamente porque son interinos ou traballadores temporais, incluso hai persoas que empezan a traballar agora debido á consolidación do emprego”.

Por otro lado, el descenso del desempleo no se produce de manera uniforme, ya que sube entre los más jóvenes. La franja de edad de menores de 25 años registra un aumento de 179 personas, un 7,83% más que en 2022. En el rango de 25 a 45 desciende en un 11,34%, mientras que entre los mayores de 45 años lo hace en un 10,63%. Además, por sexos baja más entre las mujeres (11%) que entre los hombres (9,34%). Otros colectivos considerados de interés también experimentan una caída del desempleo, al reducirse entre los extranjeros (2,47%), personas con discapacidad (9,03%) y parados de larga duración (7,68%). La ocupación más solicitada por los demandantes parados es la de vendedor en tiendas y almacenes con 1.304 peticiones.

En general Núñez cree que el informe refleja fielmente la situación del mercado laboral santiagués. En cuanto a las interpretaciones, analiza que se puede valorar la estabilización y la reducción del desempleo, pero “nós o que estamos vendo é a situación dos fixos discontinuos”. Por ello, concluye que “mentres non creemos emprego de calidade, con traballos fixos e a xornada completa, seguiremos falando de datos que amosan a redución do desemprego, pero non é unha redución 100% real”.

