Repuntan este año en Santiago las dudas y reclamaciones sobre minicréditos y gastos hipotecarios

Los denominados minicréditos —préstamos de cantidades de dinero no excesivamente grandes que se otorgan en un corto plazo de tiempo— han sido, junto a la de las cláusulas hipotecarias, dos de las cuestiones que más han quitado el sueño a los compostelanos en lo que va de año. Al menos esa es una de las conclusiones que se pueden extraer de las dudas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), organismo que asegura haber observado un repunte significativo en el caso concreto de los créditos al consumo.

Interrogadas sobre las razones que explicarían este incremento en Santiago, fuentes de Ucgal consultadas por EL CORREO GALLEGO ponen el foco en una doble vertiente, por un lado “la necesidad de muchos gallegos de tener que contratar este tipo de financiaciones por la subida de la inflación y la situación económica en la que estamos, que lleva a que muchas familias estén teniendo dificultades”, y por otro al hecho de que en los últimos tiempos se está observando que “sobre todo con la llegada de la época estival y de las vacaciones, muchos consumidores recurren a estos créditos para afrontar el pago del ocio”.

Préstamos con un elevado coste

En cuanto a las principales dudas ante este mecanismo financiero, indican que “aunque es verdad que por la gran cantidad de información publicada, por las recomendaciones que damos muchas veces también desde aquí, es algo ya conocido, hay quien no deja de tener un poco de miedo porque todo el mundo ha oído hablar del gran coste que tiene este tipo de financiación, y las consultas van por ahí, a veces antes de contratar o desde el momento en que se formaliza y se empieza a pagar, que es cuando muchas veces el usuario se da cuenta del coste real que todo esto conlleva”.

Intereses muy altos, pero no 'usureros'

No obstante, desde Ucgal se recalca que una vez formalizado el contrato “a no ser que encontremos alguna cláusula abusiva en las condiciones generales, si no se llega al límite en el que se puede declarar abusivo o usurero, no podemos hacer nada, por mucho que el coste sea altísimo”. Yes que, como aclaran desde este organismo, “en los últimos meses e incluso ya en los dos últimos años, se le ha dado mucha caña en los juzgados y públicamente a estos créditos, con lo cual las financieras han bajado los intereses y el coste de esas financiaciones hasta un nivel en el que los tribunales no lo puedan considerar abusivo, si bien pese a ello siguen siendo préstamos muy caros”.

Relacionado también con la economía y financiación de las familias, en los ocho primeros meses del año las cuestiones relativas a los gastos derivados de la formalización de una hipoteca bancaria han copado a su vez gran parte de la actividad de la Unión de Consumidores de Galicia. Algo que atribuyen en parte a las “recientes sentencias del Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como a las campañas informativas llevadas a cabo desde la asociación, que alentaron a quienes dudaban y a los rezagados a reclamar la devolución de los gastos de formalización de sus hipotecas”.

Sin fecha límite para reclamar gastos hipotecarios

A ellos se sumaron ciudadanos que temieron que en primavera venciera el plazo para poder reclamar estos gastos, si bien desde Ucgal afirman que “nosotros entendíamos que no iba a operar una fecha límite porque se ha defendido siempre que la acción de nulidad no prescribe, entendíamos que se iba a poder seguir reclamando, como así es y ha declarado el TJUE, pero también es verdad que como medida de precaución hicimos campañas informativas para que los usuarios que aún no habían reclamado se animasen y lo hiciesen”. Aseguran que “seguimos haciendo reclamaciones de este tipo y, de hecho, los tribunales nos están dando la razón en ese sentido y echando abajo la fundamentación del banco y su defensa de que los reclamantes están fuera de plazo”.

Ciberestafas

Las quejas relacionadas con la ciberdelincuencia son asimismo una constante entre las cuestiones planteadas a la Unión de Consumidores de Galicia, y ello pese a que en el tercer trimestre de 2022 observaron un pico que creían había disminuido posteriormente.

“Pese a la publicidad que se hizo para concienciar, con todas las recomendaciones, incluso de los propios bancos a sus clientes para protegerse de estas ciberestafas, hemos notado otro repunte”, apuntan las fuentes consultadas, que añaden que “los ciberdelincuentes siempre van por delante y siguen buscando nuevas fórmulas para enganchar y hacer caer a la gente en sus redes”.

Completan las dudas planteadas ante Ucgal a lo largo del año temas relacionados con los suministros, con especial incidencia en la electricidad y después el gas, y afirman que el de las telecomunicaciones tiene menor peso en la actualidad.

A ello se sumarían también las consultas y reclamaciones atendidas “de forma más o menos habitual sobre seguros, comercio electrónico o las garantías, así como las que tienen que ver con retrasos y cancelaciones aéreas, o incidencias en la contratación de viajes combinados y paquetes vacacionales”.