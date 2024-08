Borja Verea insta a Raxoi a poñer en marcha vivendas colaborativas para maiores

O líder do PP local, Borja Verea, instaba este sábado ao Goberno de Goretti Sanmartín a crear unha estratexia de loita contra a soidade non desexada das persoas maiores do municipio. Entre as propostas do popular destaca a creación de vivendas colaborativas para este colectivo.

Segundo o comunicado enviado polo PP trataríase de “facilitar un modelo de vida en comunidade, favorecendo o apoio mutuo” onde se compartirían os servizos asistenciais, entre outros aspectos. “Trátase dunha alternativa ao modelo tradicional residencial de persoas maiores, que situaría á capital de Galicia na vangarda de solucións innovadoras en políticas sociais, xa que estas vivendas permiten un estilo de vida que favorece a intimidade, permite o control sobre a propia existencia e profundiza no dereito das persoas a elixir como vivir”, remarca Verea.

O Goberno local lémbralle ao Partido Popular que “xa no Pleno de xaneiro” deste ano, o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, “lle explicou ao PP que o goberno está a estudar como promover iniciativas de covivenda” para as persoas maiores que viven soas.

Entre as medidas que se están a estudar en Raxoi cóntase a “cesión temporal de soares a entidades cooperativas”, botando man da figura do dereito de superficie, pero tamén lle queren lembrar ao líder do PP local que “o marco xurídico galego en materia de vivenda non está desenvolvido no relativo a esta cuestión”.

Borja Verea insiste na necesidade de elaborar “un censo de persoas maiores que viven soas, para que conten cunha atención e uns recursos acordes á súa especial vulnerabilidade e evitar así posibles situacións de risco”. Neste sentido, fontes do Goberno local consultadas lémbranlle ao PP que “este censo existe dende 2020, actualízase anualmente no mes de xaneiro” e conta na actualidade con máis de 4.000 persoas.

Ante as demandas do grupo maioritario da oposición, o Executivo de Sanmartín afirma o seu compromiso coas persoas maiores. “Para o goberno son prioridade, por iso nos orzamentos da área de Servizos sociais houbo un incremento importante nos programas destinados aos maiores”.

Na busca de mellorar a calidade de vida dos maiores composteláns, Verea insiste na creación “dunha ferramenta que promova a súa participación activa” na vida municipal. Unha estratexia que deu en chamar ‘Compostela amigable coas persoas maiores’.