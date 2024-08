O Goberno compostelán destaca a súa colaboración coas festas parroquiais e o PP denuncia que “algunhas das axudas de 2023 aínda non se aboaron”

A web do Concello de Santiago recollía este sábado unha información sobre a colaboración do Goberno local coas festas parroquiais da cidade. Na información a concelleira de Festas, Pilar Lueiro, destaca o papel “dinamizador de comunidades” destas celebracións, así coma a súa importancia para “fortalecer o tecido social” e seren un “grande motor de desenvolvemento económico” ademais de reafirmar a identidade colectiva compostelá e manter vivas as tradicións.

Na comunicación, Lueiro tamén apunta que “este ano quixemos facilitarlle o traballo ás comisións de festas e asociacións evitando a entrega de papelame e comprobantes de pagamento, só tiñan que entregar unha solicitude cuberta”, declaracións criticadas polo PP local.

A concelleira Nerea Barcia afirmaba a este diario que “no Partido Popular, non faltou día este verán no que non nos chegara algunha queixa pola falta de colaboración dos nacionalistas coas comisións de festas e organizadores destes eventos, por non falar da falta de limpeza dalgunha das zonas nas que se van a celebras ditos festexos”. Neste sentido a edil afirma que en moitos casos foi a propia veciñanza que levou a cabo as tarefas de roza e limpeza.

Dende o PP critícanlle ao Goberno local “a falta de atención ás zonas que non forman parte da cidade histórica”, onde se celebran “a maioría das actividades festivas en calquera época do ano”. Barcia denuncia que moitos organizadores de festas se “queixan de que están tendo moitos problemas co papeleo que deben entregar no Concello, ademais en cuestión de cartos, ou tardan en pagar ou ben aínda non se aboaron algunhas das axudas para as festas que se celebraron no 2023”. Punto este último desmentido polo Executivo de Sanmartín, que afirma que “non constan problemas administrativos” nesta materia.