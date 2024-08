Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 26 de agosto, en Santiago?

Danza e clases de circo en Santiago no Festival C

Esta é a derradeira semana do Festival C, un evento que leva programando espectáculos e actividades de circo, danza e moito máis todo o mes de agosto por Compostela. E hoxe, para comezar a última semana de festival, celebrarase o penúltimo obradoiro de circo de Circonove na Casa das Máquinas. Esta actividade está destinada a nenos de entre 6 e 12 anos, onde aprenderán acrobacias básicas de 11:30 a 13:30 horas. Participar é de balde, pero é necesario inscribirse previamente para o taller. Máis tarde, ás 20:00 horas, La Guajira representará un espectáculo de danza no cemiterio do Parque de Bonaval, dirixido a todos os públicos. Minguantes é unha peza que se adentra no universo temporal de dúas persoas que van envellecendo, unha obra de Armando Martén e Ana Beatriz Pérez.

Un roteiro de 12 km que percorre o curso do río Sar

O roteiro do Berce do Sar é un percorrido que segue o curso do río a través da cidade e das súas contornas. Comeza no barrio de San Marcos. Dende alí, o río Sar flúe cara ao sur, pasando polos barrios de Amio, San Lázaro, Aríns, Sar, Pontepedriña e Conxo. O camiño, a pesar de non estar sinalizado, consiste nunha ruta lineal sinxela de 11,41 quilómetros, con camiños e sendas perfectamente transitables. O Concello de Santiago calcula que a ruta leva 2:56 horas percorrela completamente.

Calcúlase que o roteiro dura case tres horas. / Cedida

Elegancia, beleza, crime e drama na sesión de hoxe de Nocturama 24

Xa quedan só dúas sesións dentro do ciclo de cine Nocturama 24, e para hoxe toca o filme Bob, le flambeur (1956) de Jean-Pierre Malville. Esta película é unha das obras que Stanley Kubrick, director ao que vai dirixido este ciclo, declarou coma esenciais. O filme é unha obra de cine negro, con gángsters e atracos a casinos. A sesión comeza ás 17:45 horas e a entrada individual custa 5,90 euros.

O filme está protagonizado por Roger Duchesme, Isabelle Corey e Daniel Cauchy. / Cedida

As Torres Hejduk cambiarán esta semana de mostra

Este xoves cambiará a exposición que se atopa nas Torres Hejduk da Cidade da Cultura. A nova obra será H+E de Isabel Merchante e Óscar Manrique, proposta gañadora do Concurso de Intervencións Artísticas. H+E é unha alegoría da amizade e trátase dunha experiencia na que se dúas persoas tocan unha barra que une as dúas torres activarase unha atmosfera visual e sonora en ambos os espazos.