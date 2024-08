Ningún colegio público de Santiago estrenará este curso cocina propia en sus comedores

A menos de un mes para que comiencen las clases del curso 2024-2025 todo apunta a que los comedores de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Santiago no sumarán una nueva cocina propia. El Concello se encuentra en estos momentos realizando el estudio sobre qué colegios pueden contar con espacio para su instalación para de esta manera iniciar el plan piloto que busca acercar la elaboración de los menús escolares a los colegios de la ciudad. Se trata de un proyecto incluido en el plan de contrataciones del Ayuntamiento con una dotación de unos 400.000 euros.

“Non teño información dos prazos nin do que vai supoñer a obra pero entendo que non se conta con que entre en funcionamiento no vindeiro curso”, señala en conversación con EL CORREO GALLEGO, Esther Martínez, presidenta de la Federación de Anpas Compostela.

Desde Raxoi aseguran que “está practicamente rematado o estudo técnico para valorar as condicións e a capacidade dos centros educativos para acoller esta cociña piloto”. El Concello está analizando si alguno o varios centros disponen de las características necesarias para implantar allí las instalaciones o si se opta por “instalar a cociña nun equipamento externo aos centros educativos”. La decisión se tomará en función de las conclusiones del estudio, “que se prevé esté finalizado no mes de setembro”, apunta Raxoi. En Santiago, los alumnos del López Ferreiro disponen desde hace años menús elaborados en las instalaciones del centro.

La última información de la que disponen las Anpas procede de una “conversa informal” con la concelleira de Educación, Miriam Louzao, quien les comunicó que está en marcha el estudio. “Íase decidir en que centro sería máis adecualo montar a cociña piloto, non só polas propias condicións do centro como o espazo senón tamén pensando en que fora o primeiro paso para facer ese modelo extensivo paulatinamente a outros centros”, detalla Esther Martínez, quien asegura que el objetivo es que esa cocina “poida cociñar para o alumnado dese centro e tamén elabore os menús doutro centro cercano”.

De momento continuará funcionando el servivio de cátering

La presidenta de Fanpa Compostela reconoce que hacer una cocina en cada colegio –son un total de nueve– “non é viable”, si bien se solucionaría con varias para dar servizo a ese conjunto de centros educativos. A principios del mes de septiembre Martínez aguarda que se celebre una reunión entre la directiva de Fanpa Compostela y Miriam Louzao de la que espera “tener información actualizada” del proyecto. Por el momento continuará funcionando el servicio de cátering.

Desde Fanpa Compostela recuerdan que llevan décadas reclamando conseguir una cocina de proximidad, “cociñar no propio centro ou moi cerca, con produtos locais e de tempada, buscando un cambio na calidade da alimentación”. Asegura Martínez que hubo “boas palabras nalgunhas ocasións pero en ningún caso cara dar pasos cara adiante”. Ahora, tras darse finalmente ese primer paso lo que quieren ver es un plan “más concreto” de cómo se va a llevar ca bo el cambio de modelo.

De cara al próximo curso, Esther Martínez muestra su satisfacción de que Raxoi haya vuelto a constituir el Consello Municipal de Educación despúes de 13 años inoperativo. “Esperamos que sexa un espazo onde poidamos falar das problemáticas do Concello”, dice. Tras la primera reunión celebrada el pasado mes de junio, la siguiente está fijada para el 19 de septiembre. En ellas participan representantes de toda la comunidad educativa como profesorado, alumnado, familias, sindicatos o representantes de entidades sociales.

Martínez señala que la Concellería, a través del Consello Escolar, puede ser un vehículo para trasladar a la Consellería de Educación las reivindicaciones de la comunidad educativa del ayuntamiento. Como ejemplo comenta que “non corresponde ao Concello a dotación de profesionais dos centros de Primaria e Secundaria, pero é unha reivindicación das Anpas e dos equipos directivos que reclaman máis persoal para os departamentos de Educación onde hai carencias”.

Fanpa Compostela también reivindica que se ponga en marcha el estudio sobre el mapa escolar de Santiago, en colaboración con la Consellería. “Santiago está medrando con centros educativos de distintos niveis. Facía falta un estudo do que temos e un de futuro para ver que cidade queremos para os nenos e nenas e para cidadanía en xeral e como a partir deberían ser as infraestruturas educativas a partir do que temos”, señala Esther, siendo un tema que debería tratarse en el Consello Escolar.

También solicitan un plan de conciliación para los periodos vacacionales con carácter anual que “sexa coñecido con antelación polas familias e cunha oferta mantida no tempo para o Entroido, Nadal, Semana Santa e verán”. Por la información de la que disponen las Anpas Raxoi está trabajando en ello con vistas a contar “cun plan estable” el próximo curso.

Entre otras reivindicaciones históricas está que sea el Concello el que gestione las actividades extraescolares en los colegios. “Queremos que haxa un plan de actividades común en todos os centros, polo menos nalgúns días ou horas, e que en coordinación coas Anpas a oferta se poida facer de maneira conxunta para que sexa “de maior calidade, máis homoxénea e que traballe nunha serie de valores e de hábitos valiosos nas crianzas, como impulso de hábitos saudables, respeto polo medio ambiente e cultura, coñecemento da nosa lingua...”, comenta. Esta propuesta debería llevar, en palabras de Martínez, a “unha coordinación entre departamentos municipais xa que Deportes e Benestar Social estarían implicados polas áreas que traballan”. Por ahora son las propias Anpas las que están asumiendo esta gestión.

A mayores, desde las Anpas de Compostela ven necesario trabajar en las oportunidades lúdicas y de ocio para la adolescencia potenciando por ejemplo espacios públicos como los centros de Secundaria. “Hai a posibilidade en horario de tarde e en algunhas zonas da cidade e así conseguiríase un maior apego aos centros, unha maior cohexión social da rapazada cun barrio e o establecemento de relacións interxeracionais”, cuenta.

Suscríbete para seguir leyendo