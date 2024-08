Un núcleo de viviendas quedará cercado por el parque empresarial: “Se nos acabó la tranquilidad”

En la rúa da Medorra reina el silencio. La vía, situada en la zona de O Castro (San Marcos) cuenta con un total de nueve viviendas rodeadas de prados y robles. En los próximos años el paisaje cambiará radicalmente. La hierba y los árboles serán sustituidos por cemento y naves industriales. Xestur ha optado por no expropiar las casas y dejar el núcleo como una especie de isla dentro de la ampliación del polígono de A Sionlla. “Se nos acabó la tranquilidad que teníamos aquí”, se resigna Antonio Otero, uno de los vecinos del lugar.

Junto a sus primos Manuel y José Manuel, Antonio se instaló en la zona hace más de 20 años. “La finca era toda de nuestros abuelos, la dividimos e hicimos las casas”, relata Manuel. En aquel momento aseguran que obtuvieron todos los permisos del Ayuntamiento al disponer cada uno de más de 2.000 metros cuadrados de terreno. Pero años más tarde cambió el plan urbanístico delimitando todo el entorno como suelo industrial. A partir de ese momento, las viviendas de la zona quedaron fuera de ordenación. Y empezaron las preocupaciones y el miedo a que les expropiasen sus casas.

Los primos Otero no ocultan su malestar ante el futuro que les espera. Pero aseguran que prefieren la alternativa de quedar en medio del futuro polígono industrial. “Con tal de que no nos lleven las casas, nos dejen una zona verde amplia alrededor y no nos pongan empresas muy ruidosas...”, se conforma Manuel Otero. “Nosotros nos queremos quedar aquí, pero que lo hagan lo mejor posible”, recalca Antonio. “En Santiago yo no puedo construir en ningún lado y coger un piso no me lo planteo, estamos acostumbrados a vivir aquí en el rural, yo no me veo en el centro de la ciudad”, asevera.

Los afectados por la ampliación del polígono de A Sionlla denuncian que ni la Xunta, ni el Concello se han puesto en contacto con ellos para explicarles exactamente cómo quedará el proyecto. “No sabemos qué tipo de empresas se van a instalar cerca, si serán industrias o establecimientos comerciales, aquí nadie vino a informarnos de nada”, protestan. En los próximos días tienen pensado reunirse con el resto de residentes en la calle para intentar organizarse y ver si es necesario presentar algún tipo de alegación al documento que hasta el próximo 1 de octubre se encuentra en periodo de exposición pública. Reclaman que no instalen cerca de las viviendas actividades muy ruidosas, ni que supongan el continuo paso de camiones por la zona.

Los vecinos de San Marcos explican que todo lo que saben del proyecto es por conocidos que los han avisado de que Xestur estaba activando la ampliación del polígono. “Hasta que llegan las palas al terreno, nadie te dice nada, ya pasó con la construcción de la acera en el puente por el que accedemos a la calle, que ahora no caben dos coches, y esto va por el mismo camino”, censuran. Aunque no perderán sus casas, creen que sí les van a expropiar parte del terreno. Manuel cultiva maíz en la finca de su propiedad de unos 2.000 metros. Desconoce también cuánto le van a pagar de justiprecio. “No sé cuántos metros me van a expropiar, ni cómo pagarán, pero aunque me den 10-15 o 20 euros el metro cuadrado yo prefería quedarme con el terreno”, subraya.

En la zona no es la primera vez que se habla de la ampliación del polígono industrial de A Sionlla. Antes de la crisis que comenzó en 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ya había planes para urbanizar el área de casi 400.000 metros cuadrados para ampliar el suelo industrial de la capital gallega. Pero en aquel momento eran promotoras privadas y no la Xunta las que pretendían llevar adelante un proyecto que quedó frustrado con el crack del ladrillo.