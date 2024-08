O PP reclama unha mellor información sobre a recollida de voluminosos en Compostela

O Partido Popular compostelán denunciaba este domingo a presenza de enseres voluminosos nas inmediacións de numerosos colectores do Ensanche e da cidade histórica para reclamarlle ao Goberno local “máis e mellor información” sobre a recollida deste tipo de lixo. “Hai unha clara falta de información para os usuarios, o que nos leva a atopar calquera cousa de gran tamaño tirada polas rúas máis céntricas da cidade”, explicaba o concelleiro Adrián Villa.

O edil proponlle ao Goberno de Goretti Sanmartín que adopte medidas implementadas noutros municipios. “Noutras cidades, o Concello coloca placas ou pegatinas indicando o número de teléfono do servizo, co fin de que os veciños saiban que contan con esta posibilidade, e evitando así ver mobles, electrodomésticos ou elementos voluminosos das vivendas ao carón dos colectores durante varios días”. Villa suxire tamén que estas pegatinas incorporen un código QR vencellado, ben a unha aplicación móbil, ben a un formulario web, “unha prestación que está á orde do día en numerosos servizos”, recalca.

Informar os estudantes universitarios

O concelleiro popular tamén puxo o foco nos universitarios e na proximidade do inicio do curso escolar, xa que neste momento “como sucede cando rematan no mes de xuño, observamos con claridade esa falta de información, xa que a maioría dos estudantes non teñen coñecemento sobre o servizo”, asegura Villa.

O cambio de inquilinos nos pisos de estudantes xera tamén lixo voluminoso nas datas de inicio e fin de curso / CEDIDA

Dende o Partido Popular remárcase o prexuízo que a falta desta solución supón “para a veciñanza e mais para os traballadores do servizo” de recollida do lixo. “Unha simple pegatina nos colectores serviría para que a veciñanza poida ter coñecemento e así evitar esa mala imaxe que soportan veciños e visitantes”, insiste Villa.

Segundo a información recollida na web Santiago Sostible, a solicitude para a retirada de voluminosos debe facerse a través do teléfono 981 565 469 en horario de 10 a 13 horas, de luns a venres, ou achegándose directamente ao punto limpo (de luns a venres de 10.50 a 14 horas e de 16 a 19.10h. e os sábados de 10.50 a 18.10 horas).