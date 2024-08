Ópticas Contemporánea trae tres propuestas musicales a Gaiás

En otoño comenzará la segunda edición del ciclo Ópticas Contemporáneas, una oportunidad para disfrutar de tres conciertos de música en el Gaiás. Entre las tres propuestas, la primera será la actuación del Ensemble Música Práctica con Abraham Cupeiro el 15 de septiembre, el 18 de octubre será el turno del proyecto Mudar la piel, y por último, el 16 de noviembre, habrá un concierto de la Real Filharmonía de Galicia. Para todos estos espectáculos, ya están disponibles las entradas en Ataquilla.

Con este proyecto, la Cidade da Cultura busca tender puentes culturales entre el País Vasco y Galicia, ayudar a entender con el cuerpo cuestiones fundamentales de la antropología actual, y permitir escuchar clásicos como las cuatro estaciones de Vivaldi en un formato minimalista y distendido, alejado de lo convencional.Se trata de un ciclo que en esta ocasión explora la diversidad de las composiciones actuales y su relación con la antropología, la historia y la música clásica.

Composición de un santiagués

Ópticas contemporáneas comienza el 15 de septiembre con la actuación del Ensemble Música Práctica con Abraham Cupeiro como invitado especial en el Museo Centro Gaiás a las 19:00 horas. Un concierto en el que Cupeiro, el multinstrumentista y luthier gallego, conocido por su trabajo de recuperación de instrumentos antiguos para crear nuevas sonoridades, interpretará dentro del programa la obra La constelación de Sagitario, pieza en estreno del reconocido compositor compostelano Fernando Buide. La composición es un encargo de la Fundación Cidade da Cultura en colaboración con la Quincena Musical de San Sebastián a través de sus programas de apoyo a la creación artística. Las entradas para el concierto tienen un coste de 9 euros más gastos de gestión.

Mudar la piel

En octubre, el viernes 18, será el turno de Mudar la piel, que se celebrará a las 20:00 horas. Este es un trabajo de investigación y experimentación artística que combina música y escena para representar aspectos que afectan a la sociedad hoy en día, como las violencias, la degradación ambiental, la pérdida de derechos fundamentales, etc. La obra conecta antropología, paisajes sonoros, arte y literatura para que el cuerpo sienta una experiencia psicológico-emocional. El proyecto nació al amparo del programa de Residencias artísticas del Gaiás en colaboración con el Incipit-CSIC y fue desarrollado por la investigadora Mari Luz Esteban, el musicólogo y gaitero Llorián García, y el historiador y artista sonoro Andrés Rodrigues bajo la coordinación del investigador del Incipit-CSIC, Íñigo Sánchez-Fuarros. La entrada para este espectáculo tiene un coste de 5 euros más gastos de gestión.

Una vuelta al clásico de Vivaldi

El ciclo concluye el sábado 16 de noviembre con la Real Filharmonía de Galicia y su interpretación de The Four Seasons Recomposed, bajo la dirección de Baldur Brönnimann. La pieza, creada por Max Richter y estrenada en 2012, revisa, desde una aproximación minimalista, el clásico Las cuatro estaciones de Vivaldi. Richter está considerado en la actualidad uno de los compositores más influyentes para toda la generación más joven de músicos por su fusión de música clásica con electrónica, que ha llevado a numerosas bandas sonoras de cine y televisión en los últimos años (Arrival, Ad Astra, The Leftovers, Black Mirror, entre otras muchas). El concierto se celebrará también a las 20:00 horas.

Todos los conciertos se celebrarán en la planta 1 del Museo Centro Gaiás. En cuanto a las entradas, para los tres espectáculos existen descuentos del 20% sobre el precio total para personas jubiladas, desempleadas, en situación de discapacidad, carné xove y otras especificaciones.