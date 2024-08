Las semillas del arte contemporáneo se reúnen en una nueva edición de Encontros de Artistas Novos

“Como todo artista estoy cumpliendo mi misión de pertenecer al ecosistema cultural y artístico actual participando en este encuentro”. Así explicó David, un colombiano que reside en Barcelona, qué fue lo que inspiró a participar en el XIV Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura. Él es uno de los 40 creadores y creadoras emergentes que han sido seleccionados para una estancia de cuatro días en Compostela, donde tendrán la oportunidad de dar a conocer sus trabajos y debatir en torno al arte contemporáneo, un programa de convivencia e intercambio de conocimientos e ideas con otros agentes culturales.

Y aunque los artistas llegaron el domingo para conocerse y cenar juntos, el programa no comenzó hasta ayer, cuando se celebró la inauguración oficial de esta cuarta edición en el Centro de Innovación Cultural. A este evento atendió el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado polo director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, la directora gerente del complejo, Ana Isabel Vázquez, el representante de la Fundación Banco Sabadell, Mohamed El Amrani, y el coordinador de la iniciativa EAN, Rafael Doctor.

Un encuentro para hacer contactos y crear comunidad

Tras un paseo a través de la Cidade da Cultura, hubo una introducción formal dentro del edificio de la Ciudad de la Cultura. Vázquez fue la encargada de encabezar la bienvenida a los artistas, en la que explicó la intensidad del encuentro, con cuatro días de trabajo intensivo para que presenten sus proyectos y visitas organizadas. “Queremos seguir siendo ese punto y referencia del apoyo a la creación, con este programa y otros, actividades en las que estos artistas que están hoy aquí sean parte de nuestro futuro y nuestro presente”, expresó la directora gerente de la Ciudad Cultura.

Tanto en las intervenciones de Doctor como la de López, ambos incidieron en que el principal objetivo de estos encuentros es la idea de crear comunidad entre artistas emergentes, una idea que el director del proyecto trasladó muy poéticamente con que “cada artista tiene su ego, pero aquí estamos para contaminarnos con el ego de los demás”, y para hacer contactos para que puedan trabajar en conjunto en el futuro. José López Campos, por su parte, incidió sobre la importancia de crear comunidad, sobre todo “en este mundo cada vez más cambiante y más competitivo”, como apuntó el conselleiro.

También añadió que Galicia está atravesando un momento fantástico en el ámbito cultural, ya que “nunca tuvimos en un espacio tan corto de tiempo tantos proyectos e iniciativas a nivel cultural aquí, y estamos, desde la administración, intentando seguir el ritmo vertiginoso de la transformación cultural que estamos experimentando en los últimos años”.

Abriendo así las puertas de la Ciudad de la Cultura a estos artistas internacionales, entre los que se encuentra artistas de todo tipo, como por ejemplo Sabela, una arquitecta de Vigo que reside en Johannesburgo, que explicó a este periódico que “siempre quise estudiar Bellas Artes y ciertos conceptos e ideas se pueden conectar a la arquitectura”, y justo por eso decidió apuntarse a este encuentro. Aquí, junto con los otros artistas seleccionadas, tendrá que presentar su proyecto creativo personal, sirviendo así de plataforma y escaparate de sus creaciones. Tienen también la oportunidad de optar a realizar una intervención artística en las Torres Hejduk de la Cidade da Cultura, convertidas en espacio expositivo no convencional.

Tras la charla, tomó la palabra Chechu Álava, la primera de las cuatro artistas que compartirán este evento con los creadores participantes. Además de ella, intervendrán en el encuentro: Estela Castro, especializada en retrato, David Cata, fotógrafo, y Elena Fernández Prada, fotógrafa y dibujante. Junto con ellos, también estarán comisarios de arte y docentes como Sara Donoso, Eduardo Díaz Valiña, Javier Díaz-Guardiola, Martín Moniche y Rubén Alves.

Entrevista a Chechu Álava

La pintora Chechu Álava / Jesús Prieto

Chechu Álava realiza pinturas a óleo figurativa –en su mayoría femeninas– , que destaca por su carácter onírico, en las que parece que ves a los individuos retratados a través de una tela muy fina que no permite definir del todo las formas. Actualmente reside en París, pero es original de Piedras Blancas, Asturias. A lo largo de su carrera artística siempre ha mostrado su amor por la historia del arte, pero con una fuerte inclinación por ser transparente con su activismo feminista y animalista.

¿Cómo decidió participar en este encuentro artístico?

Me invitó Rafael Doctor, al que conozco desde hace ya tiempo, ya que hemos trabajado juntos en el pasado. Él ya me había insistido en participar el año pasado, pero no pude hasta esta edición.

¿Qué es lo que le empuja a crear, cuales diría que son sus incertidumbres artísticas?

Yo creo que siempre necesité pintar, es mi naturaleza, como lo es para un pájaro cantar. Realmente cuando eres pintora eres pintora, yo siempre animo a que cada persona se explore y descubra qué es lo que le llama artísticamente, ignorando las modas. Siempre recomiendo el silencio como una buena herramienta de conocerse a uno mismo, porque eso es muy importante para saber qué tipo de artista eres, e incluso qué tipo de persona.Tengo una amiga que dice que ser artista es como ser guapo o no, y seas lo que seas, y hagas lo que hagas, persigue tu intuición. Yo mis cuadros, muchas veces no sé cuanto tiempo me van a llevar ni como van a acabar. Me guío por lo que me pide el arte.

¿Y aprendió desde joven que esta era su vocación?

Yo siempre dibujé desde muy pequeña, y luego la vida fue abriendo caminos para que yo fuera desarrollando la pintura. Estudié bellas artes y perseguí a lo largo de mi vida esa pasión por la pintura. Y el estilo que tengo ahora mismo es diferente a lo que hacía cuando estudiaba, y nada me asegura que con los años, lo que hago ahora cambie.

Entonces, ¿la característica onírica de sus cuadros no es algo intencionado?

Es algo inconsciente. Empezó cuando intenté a pintar por veladuras por la pintura antigua, cuando añadía capas se iba desdibujando la imagen. Entonces, hay partes de mi técnica que son accidentales. Pero al final, yo no decido que los cuadros sean así, sino que ellos mismos nacen así.

¿Qué le diría a un artista que está comenzando antes de que se enfrente al muno del arte?

Es necesario experimentar y aceptar el cambio, no hay fallos. A veces te enseña más una equivocación que un acierto y puede aprender mucho de esas situaciones. Y les diría que no tengan miedo a ser ellos mismo y a sacar su propia voz. Que tengan fe: en el sentido de confiar en la vida, en construir un compromiso consigo mismos y tener perseverancia.

Por último, ¿está trabajando en algo nuevo?

Pues sí, ahora tengo un par de propuestas, una exposición en Los Ángeles y Estados Unidos, y otra en Londres. Estoy en un momento, por suerte, que mi pintura va a encontrar lugares donde pueda mostrarse, y eso es bueno.