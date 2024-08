Raxoi cede unha parcela municipal para a ampliación do centro da asociación de dano cerebral Sarela

A asociación Sarela de dano cerebral ten xa aberto o prazo para solicitar a licenza formal de obra para a construción do seu novo edificio, unha vez que a xunta de goberno local aprobou este luns a concesión dunha parcela de titularidade municipal á entidade. Este novo soar, de 305 metros cadrados, linda coas instalacións de que dispón a asociación no barrio do Castiñeiro e que tamén están situadas en solo municipal. A concesión faise por 30 anos prorrogables –en ampliacións sucesivas de cinco anos– até o máximo de 75.

Dende Sarela espérase poder comezar as obras este mesmo ano. “Hai empresas interesadas en executar a obra”, explica en conversa con EL CORREO GALLEGO o secretario da asociación, Luciano Fernández, que aclara que a entidade está a estudar os distintos orzamentos.

Sarela conta con arredor de 900 persoas asociadas e entre 30 e 35 usuarios dos diversos servizos que ofrecen no centro do Castiñeiriño e que agora “queda pequena”. Luciano Fernández conta que as novas instalacións contarán cunha superficie duns 250 metros cadrados que se destinarán a centro de día e ocupacional. Dende Sarela non se oculta o agredecemento ao Concello de Santiago por esta cesión e mais pola “axilidade na concesión”.

Luciano Fernández aclara tamén que con esta obra a ampliación das instalacións de Sarela realizarase “con vistas a futuro”, xa que no centro se ofrece, entre outros, servizo de rehabilitación e MAPI –mellora da autonomía persoal e independencia– e piscina terapéutica –no soto do actual edificio–. “A atención a este tipo de patoloxías de gran dependencia”, di Fernández en relación ás persoas con dano cerebral adquirido, “esixe dunha ratio de espazos moi ampla” para darlle a cobertura máis axeitada ás persoas que acoden ao centro de día e demais servizos, nos que tamén se inclúe a rehabilitación para nenos e nenas –de carácter semanal– e o apoio integral ás familias –con servizos de asesoramento psicolóxico, legal ou sanitario–.

En rolda de prensa no Pazo de Raxoi a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tamén fixo fincapé na necesidade da asociación Sarela de ampliar e mellorar as súas instalacións “e poder ter unha maior capacidade de número de persoas atendidas”. A rexedora destacou na súa comparecencia que “o novo espazo permitirá converter Santiago nun lugar de referencia” de atención as persoas con dano cerebral.

Vinte e catro anos de historia

Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela constituíuse o 19 de decembro do ano 2000 e dous anos máis tarde alugou o seu primeiro local na rúa do Ceo, no barrio das Cancelas. En xaneiro de 2003 inaugurouse oficialmente o centro e púxose en marcha a atención ás persoas afectadas e familiares, con tratamentos de rehabilitación e grupos de autoaxuda.

Nos anos seguintes, Sarela consolida os seus programas de información, orientación e apoio ás familias, así coma os de prevención e sensibilización social ante as persoas con dano cerebral e os servizos de atención, rehabilitación, centro de día e programa de voluntariado. Oito anos despois da súa creación, Sarela é declarda entidade “de utilidade pública” e en 2009, grazas ao financiamento do Ministerio de Política Social e da Deputación da Coruña, ademais da cesión dun soar municipal, comeza a construción do actual centro no Castiñeiriño. As actividades na nova localización comezan no ano 2015.

No ano 2017 a entidade comeza co servizo de terapia acuática e dous anos máis tarde estende puntos informativos da súa actividade a localidades como A Estrada, Arzúa ou Ribeira. En febreiro de 2020, ano do vixésimo aniversario da creación de Sarela, a asociación recibe o XI Premio de Dereitos Humanos outorgado polo Colexio de Avogados de Santiago.