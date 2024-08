Raxoi elimina el uso hotelero de las facultades de Educación y Enfermería asignado en 2002

El uso hotelero otorgado a las facultades de Ciencias da Educación (Magisterio) –que tiene otro centro en el Campus Sur– y Enfermería, en la avenida de Xoán XXIII quedará suspendido con la nueva modificación puntual del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) correspondiente a ese ámbito de la ciudad. El acuerdo viene de la sesión extraordinaria de un pleno de la Corporación del Concello de Santiago, celebrada el día 24 de junio de 2024, y ayer salió a información pública. La modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2002 había asignado ese uso, con comercial como complementario, a ambos edificios en virtud del convenio suscrito en 1999 por la Xunta, la Universidad de Santiago y el Ayuntamiento para impulsar el nuevo campus de Ciencias da Saúde.

Se trata de una modificación de las condiciones de ordenación de un suelo urbano consolidado. “O limitado alcance da modificación e a súa nula incidencia no medio rural xustifican a non procedencia dun novo estudo do medio rural no termo municipal de Santiago de Compostela”, según lo recogen los documentos del Servicio de Planeamento y Gestión Urbanística del ayuntamiento.

La modificación puntual, no supone por lo tanto, ninguna alteración en la volumetría del edificio y recoge la situación actual del inmueble, “mantendo o destino de equipamento que ten desde a súa construción a finais dos anos sesenta”, tal y como se recoge en la memoria justificativa del proyecto, donde también se señala que la modificación del PXOM “é irrelevante en termos de afección paisaxística polo que o estudo da paisaxe se limita a xustificar o cumprimento das directrices da paisaxe dun xeito proporcionado ao limitado alcance da modificación puntual”. En concreto, el edificio fue proyectado en el año 1967 por el arquitecto Fernando Moreno Barberá para Escolas Graduadas y de Magisterio.

Además, buscando preservar el interés arquitectónico de ambos edificios se prevé incorporar la edificación al Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, teniendo la Xunta que aceptar la catalogación. Para garantizar la protección del edificio se estimó necesario preservar el uso dotacional existente. Así, desde la concejalía de Urbanismo se cualifica la parcela como dotación pública del sistema xeral de equipamiento comunitario (RE-OE.6) con diversos usos: docente-investigación (incluido el de residencia de estudiantes), deportivo, sanitario e asistencial, sociocultural, públicoadministrativo, entre otros.

En una parte de la parcela en la que se encuentran ambas facultades, hay una parte ocupada por el colegio López Ferreiro, que como con anterioridad se cualifica con la actualización del PXOM como equipamento docente y viario público. Cabe recordar que el Concello de Santiago aprobó a finales del pasado mes de junio la concesión de la licencia a la Xunta para la sustitución de un muro cortina en mal estado situado en la fachada este de este centro educativo de educación infantil y primaria que da a la calle dos Xasmíns, pero al mismo tiempo denegó el permiso para ejecutar una estructura cubierta desde el acceso de la avenida Xoán XXIII a consecuencia de que Raxoi anunciara en septiembre del año pasado, tras aprobar en pleno una propuesta llevada por el gobierno (BNG-CA), la suspensión inicialmente por un año de cualquier iniciativa urbanística que afectase a la parcela en la que se encuentran las citadas facultades.

La facultad de Enfermería como parte de Ciencias da Saúde El Centro da Saúde de la USC en el campus Vida, que comprende en una primera fase la construcción de la nueva facultad de Farmacia con una superficie estimada de 11.918 metros cuadrados, también incluye otras actuaciones como el Aula de Enfermería (4.604 m2), espacios de investigación (2.890 m2 ), y más de 7.000m2 susceptibles de ampliación y uso para aparcamiento. Para Enfermería, que estará pegada a Farmacia en el edificio más amplio del complejo, se desconocen los plazos para el inicio de su construcción, a consecuencia de que siguen parados los trámites en el bloque que ofrecerá la titulación de Farmacia. La previsión de la institución académica era licitar un nuevo inmueble el pasado mes de marzo, pero su construcción va con retraso, por lo que se complica la previsión de que los alumnos pudieran trasladarse allí en el curso 2025-26. La USC necesita cerrar su financiación con la Xunta ya que requiere de una inversión de unos 26 millones de euros, de los que la institución académica dispone aproximadamente de la mitad del dinero. El gerente de la USC, Javier Ferreira, había señalado a finales de junio que si el gobierno gallego no consignaba en sus presupuestos para 2025 los 13 millones de euros que necesitan, podría haber problemas con el dinero que ya hay reservado desde la USC, al estar contemplado en un plan de infraestructuras “que nos comprometimos a ejecutar en cuatro años”.

Sin información detallada de los usos urbanísticos y actividades en ambos inmuebles

Por el momento se desconocen los usos urbanísticos de estos inmuebles de la avenida Xoán XXIII, sobre los que Raxoi no pudo dar información más detallada a EL CORREO GALLEGO, aunque sí ha transmitido la intención de facilitar aclaraciones en las próximas semanas.

En la memoria informativa de Urbanismo se cita que “a previsión do traslado a outro emprazamento das actividades de ensino universitario que se desenvolven actualmente no inmoble require repensar o destino do inmoble que se cataloga no contexto actual, acomodándoo ás novas necesidades de interese público”.

Hace justo un año la alcaldesa de Santiago instó a la Xunta la posibilidad de que pudiese haber un acuerdo con la Universidade de Santiago para que la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) pueda ubicarse en los edificios de Ciencias da Educación y Enfermería. Goretti Sanmartín hablaba en su día de falta de espacio en la EOI para albergar el número de alumnado que tienen actualmente distribuido en dos centros. Su sede central está en Vite, y dispone de extensiones en el IES de Sar y otras en Negreira, Ordes, Noia y Ribeira. Meses más tarde, desde la consellería de Educación se descartaba ese emplazamiento al considerar que el edificio actual era suficiente.

En cuanto a su actividad será la propia USC, como propietaria de los inmuebles, la encarga de tomar las decisiones.

