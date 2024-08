Raxoi pide que se avise a la Policía ante turistas incívicos: 'Denunciar en redes está moi ben, pero unha chamada permítenos actuar'

Los comportamientos incívicos de algunos de los turistas que visitan Santiago están causando especial preocupación en la ciudad en las últimas semanas. Tras el último episodio, en el que un grupo de visitantes acampó con sacos de dormir en plena praza de Praterías, el Concello de Santiago ha solicitado la colaboración ciudadana, pidiendo que además de denunciar estas conductas en redes sociales se avise a la Policía Local.

"Eu tamén son un intenso usuario de redes sociais e as valoro para o que serven, pero se ademais de subir os vídeos a redes sociais, fan unha chamada á Policía Local cada vez que atopan unha circunstancia destas, a Policía Local acude", delcaró este martes el edil de Convivencia Xan Duro.

Efectivos desplegados

Con respecto al número de efectivos desplegados para patrullar las calles, el concelleiro señaló que "depende do día, estamos en época de vacacións. Non hai unha patrulla específica no casco histórico polas noites, é un servizo que se da global a todo o municipio".

En cualquier caso, incidió en que "hai un reforzo" de la presencia policial, pero "non se chega a todos os sitios". "A policía pode vixiar, pero a cidade é moi grande, o casco histórico é grande, complexo e diverso". Por ello, hizo hincapié en que "as denuncias en redes están moi ben, conciencian, pero unha chamada á Policía Local nos permite actuar directamente sobre a persoa que está infrinxindo a normativa. E ao mellor non está infrinxindo directamente a normativa, pero está creando unha situación que non é beneficiosa para ninguén".

Personal mermado

Duro puso en valor que se hace "un esforzo importantísimo", pero también recordó que "xa explicamos multitude de veces o dano que fixo taxa de reposición sobre os corpos de emerxencia, cunha perda de efectivos moi sinalada".

A pesar de la viralización de numerosos episodios en las últimas semanas, Duro destacó que en Santiago "hai determinados grupos de peregrinos que dan problemas", pero a su juicio, son "ben poucos dentro do montante global que entra nesta cidade. Non son problemas distintos dos que hai en cidades das nosas características en canto a atractivo turístico, non pasa nada diferente".