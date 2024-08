Malestar en el Monte do Gozo de Santiago por la retirada de contenedores

Sorpresa y malestar entre algunos vecinos del Monte do Gozo al confirmarles desde la empresa encargada de la recogida de basura que los contenedores de la rotonda de acceso a esta zona de Santiago retirados hace algo más de una semana no van a ser instalados de nuevo.

En conversación con este periódico, uno de los afectados explicaba que “cuando hemos llamado a la empresa para preguntar por los contenedores, se nos ha dicho que no los iban a reponer por orden del ayuntamiento”. Una medida con la que dice que Raxoi pretende evitar la acumulación de desperdicios de todo tipo que allí se depositan, si bien subraya que “esa no es la solución porque siguen viniendo con furgones de distintos sitios y, aunque no hay contenedores, dejan escombros de todo tipo”.

Los incívicos siguen dejando todo tipo de basura sin contenedores

Denuncia que los vecinos de la casi decena de casas del lugar “no sabemos a dónde tenemos que ir a tirar la basura, la hemos estado guardando a ver si volvían a poner los contenedores, y resulta que no lo van a hacer”.

Admite que algo hay que hacer contra los incívicos que depositan ahí desde colchones a váteres viejos o desechos de obras de construcción, y más cuando “aquí en Santiago si tienes algo especial que tirar, llamas y en nada te lo recogen y sin cobrar nada”, pero insiste en que la solución no es dejar a los vecinos sin contenedores. Sobre todo, teniendo en cuenta que “la basura continúa acumulándose igual y, aunque la mayoría de los peregrinos normalmente bajan por la otra parte, también hay muchos que lo hacen por aquí, y es una vergüenza ver cómo está”.